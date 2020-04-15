15% користувачів платформи емоційної підтримки КМДА скаржаться на домашнє насилля

КМДА запустила платформу емоційної підтримки.

Відвідати платформу можна тут.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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"За допомогою звертаються не лише кияни, але й мешканці інших міст.

Дехто – з-за кордону.

Але 75% – це кияни. Платформу відвідали вже понад 12 000 користувачів", – каже мер.

Найбільш популярний запит – онлайн курси та психологічна допомога.

Майже 50% тих, хто звернувся за психологічною допомогою, скаржаться на страх у зв'язку з пандемією та роздратованні засиллям негативної інформації.

17% хвилюються через проблеми з дистанційним навчанням.

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15% потребують допомоги через насилля в родині.

"Саме тому на сайті додали окрему послугу щодо консультацій у випадку домашнього насильства. Їх надають фахівці, які спеціалізуються саме на цих питаннях", – додає мер.

Всі послуги – безкоштовні.

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