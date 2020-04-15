15% користувачів платформи емоційної підтримки КМДА скаржаться на домашнє насилля

КМДА запустила платформу емоційної підтримки.

Відвідати платформу можна тут.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"За допомогою звертаються не лише кияни, але й мешканці інших міст.

Дехто – з-за кордону.

Але 75% – це кияни. Платформу відвідали вже понад 12 000 користувачів", – каже мер.

Найбільш популярний запит – онлайн курси та психологічна допомога.

Майже 50% тих, хто звернувся за психологічною допомогою, скаржаться на страх у зв'язку з пандемією та роздратованні засиллям негативної інформації.

17% хвилюються через проблеми з дистанційним навчанням.

15% потребують допомоги через насилля в родині.

"Саме тому на сайті додали окрему послугу щодо консультацій у випадку домашнього насильства. Їх надають фахівці, які спеціалізуються саме на цих питаннях", – додає мер.

Всі послуги – безкоштовні.

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