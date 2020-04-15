15% користувачів платформи емоційної підтримки КМДА скаржаться на домашнє насилля

КМДА запустила платформу емоційної підтримки.
Відвідати платформу можна тут.
Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.
|Фото: freepik
"За допомогою звертаються не лише кияни, але й мешканці інших міст.
Дехто – з-за кордону.
Але 75% – це кияни. Платформу відвідали вже понад 12 000 користувачів", – каже мер.
Найбільш популярний запит – онлайн курси та психологічна допомога.
Майже 50% тих, хто звернувся за психологічною допомогою, скаржаться на страх у зв'язку з пандемією та роздратованні засиллям негативної інформації.
17% хвилюються через проблеми з дистанційним навчанням.
15% потребують допомоги через насилля в родині.
"Саме тому на сайті додали окрему послугу щодо консультацій у випадку домашнього насильства. Їх надають фахівці, які спеціалізуються саме на цих питаннях", – додає мер.
Всі послуги – безкоштовні.
Вас також може зацікавити:
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.