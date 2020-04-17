Чи правильно карантините? Пройдіть ТЕСТ, щоб дізнатися

Карантинні обмеження через пандемію коронавірусу тривають.

Вони змушують нас сидіти вдома, працювати дистанційно та навчатися онлайн.

Емоційно – це нелегке завдання. Особливо для тих, хто ці правила не порушує.

Проте не всі розуміють, що таке життя на карантині та як правильно дотримувати обмежень.

У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що пік епідемії в Україні очікується саме у передсвятковий період.

Тому "Українська правда. Життя" вирішила створити актуальний тест, щодо самоізоляції під час карантину.

Дайте відповідь на 10 питань, щоб зрозуміти, чи правильно ви оберігаєте себе та близьких.