Чи правильно карантините? Пройдіть ТЕСТ, щоб дізнатися

Карантинні обмеження через пандемію коронавірусу тривають.
Вони змушують нас сидіти вдома, працювати дистанційно та навчатися онлайн.
Емоційно – це нелегке завдання. Особливо для тих, хто ці правила не порушує.
Проте не всі розуміють, що таке життя на карантині та як правильно дотримувати обмежень.
У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що пік епідемії в Україні очікується саме у передсвятковий період.
Тому "Українська правда. Життя" вирішила створити актуальний тест, щодо самоізоляції під час карантину.
Дайте відповідь на 10 питань, щоб зрозуміти, чи правильно ви оберігаєте себе та близьких.
Як ви купуєте продукти у період карантину?
В період карантину виходите на вулицю, щоб подихати повітрям?
Коли виходите у людне місце, одягаєте маску?
Ви знаєте, як правильно кашляти у громадських місцях, щоб не заразити інших?
Друзі на свята запрошують поїхати в ліс на шашлики. Приймете запрошення?
Бабуся розповіла, що у неї закінчилися необхідні побутові засоби. Як ви вчините в цій ситуації?
У вас є собака? Як ви його нині вигулюєте?
Як відреагуєте, якщо побачите, що мама привела дитину на дитячий майданчик?
За період карантину ваша зачіска встигла сильно відрости. Як доглядаєте за волоссям?
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Якщо ви відчули симптоми захворювання, яким буде ваш план дій?