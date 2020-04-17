Тест

Чи правильно карантините? Пройдіть ТЕСТ, щоб дізнатися

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17 квітня 2020

Карантинні обмеження через пандемію коронавірусу тривають.

Вони змушують нас сидіти вдома, працювати дистанційно та навчатися онлайн. 

Емоційно – це нелегке завдання. Особливо для тих, хто ці правила не порушує.

Проте не всі розуміють, що таке життя на карантині та як правильно дотримувати  обмежень. 

У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що пік епідемії в Україні очікується саме у передсвятковий період

Тому "Українська правда. Життя" вирішила створити актуальний тест, щодо самоізоляції під час карантину. 

Дайте відповідь на 10 питань, щоб зрозуміти, чи правильно ви оберігаєте себе та близьких. 

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Як ви купуєте продукти у період карантину?

Anna Shvets/pexels
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В період карантину виходите на вулицю, щоб подихати повітрям?

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Коли виходите у людне місце, одягаєте маску?

Freepik
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Ви знаєте, як правильно кашляти у громадських місцях, щоб не заразити інших?

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Друзі на свята запрошують поїхати в ліс на шашлики. Приймете запрошення?

Freepik
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Бабуся розповіла, що у неї закінчилися необхідні побутові засоби. Як ви вчините в цій ситуації?

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У вас є собака? Як ви його нині вигулюєте?

Johann /pexels
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Як відреагуєте, якщо побачите, що мама привела дитину на дитячий майданчик?

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За період карантину ваша зачіска встигла сильно відрости. Як доглядаєте за волоссям?

Element5 Digital/Unsplash
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Якщо ви відчули симптоми захворювання, яким буде ваш план дій?

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