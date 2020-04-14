Ляшко розповів, за яких умов 24 квітня Україна почне виходити з карантину

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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14 квітня 2020

14-17 квітня в Україні можна очікувати на пік захворювання на коронавірусну хворобу.

Про це в інтерв'ю "Українській правді. Життя" розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Ми робимо все можливе для того, щоб на 14-17 квітня, плюс-мінус три дні, ми зайшли з якомога меншою кількістю інфікованого населення. 

У нас релігійні свята тривають 2 тижні. Якщо не будемо дотримуватися карантинних заходів, то зараз ще інфікуються".

При цьому Ляшко підкреслив, що саме зниження динаміки зростання кількості хворих дозволить говорити про завершення карантину, інакше "замість того, щоб 24 квітня виходити з карантину вже поетапно, ми будемо дивитися на динаміку і скаржитися на уряд, який нас неправильно загнав в карантин".

 Віктор Ляшко

Він також додав, що багато карантинних обмежень мають психологічний характер.

"Питання епідеміологічного сенсу знає 10% населення, всі інші будуть реагувати на певні психологічні речі. 

Коли людей будуть зупиняти, перепровіряти документи, обробляти колеса, обробляти парки, водою поливати доріжки, якщо там ще буде трошки хлору – це все призводить до розуміння серйозності проблеми", пояснив Ляшко. 

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Здоров'я

Віктор Ляшко: Якщо на релігійні свята не будемо тримати карантин, то 24 квітня дивитимемося на нову динаміку

Наталiя Бушковська
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