30-36-літні молоді люди найактивніше купують продукти бабусям і дідусям

В рамках благодійної ініціативи "Замовте продукти для Ба і Де" українці зібрали понад 40 тисяч продуктових наборів для літніх людей.

Найчастіше до ініціативи долучаються молоді люди віком 30-36 років (40%).

57% благодійників – чоловіки.

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Найчастіше до ініціативи долучаються молоді люди віком 30-36 років. Фото Andrea Piacquadio/Pexels

Проте така кількість покрила лише 30% загальних потреб, розповідають організатори.

При цьому продуктові набори купують не лише місцеві, а й жителі з 23 країн світу.

Зазначається, що Київ став абсолютним рекордсменом у ініціативі, адже понад 70% пакетів замовили саме зі столиці.

За даними Єдиного координаційного центру КМДА, понад 100 тисяч мешканців столиці ще потребують допомоги у забезпеченні продуктами та предметами першої необхідності.

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До цієї категорії входять:

малозабезпечені багатодітні сім'ї (8 107)

одинокі матері (4 758)

діти з інвалідністю (11 371)

особи з інвалідністю з дитинства (10 323)

одинокі особи, що знаходяться на обліку в територіальних центрах соцзахисту (26 697)

пенсіонерів старше 80-ти років (102 663)

Благодійники, громадські організацій, волонтери та благодійні фонди допомогли придбати понад 20 тисяч продуктових наборів.

"Ми закликаємо всіх доєднатися для допомоги людям, які зараз опинилися у групі ризику через пандемію.

Щодня ми приймаємо сотні дзвінків на гарячу лінію ЄКЦ (044 362 50 23) та звернення через сайт.

Ми знаємо, кому саме сьогодні потрібна допомога – і готові скерувати ваші зусилля", – повідомляє заступниця голови КДМА Марина Хонда, яка курує роботу ЄКЦ.

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