30-36-літні молоді люди найактивніше купують продукти бабусям і дідусям

В рамках благодійної ініціативи "Замовте продукти для Ба і Де" українці зібрали понад 40 тисяч продуктових наборів для літніх людей.
Найчастіше до ініціативи долучаються молоді люди віком 30-36 років (40%).
57% благодійників – чоловіки.
|Найчастіше до ініціативи долучаються молоді люди віком 30-36 років. Фото Andrea Piacquadio/Pexels
Проте така кількість покрила лише 30% загальних потреб, розповідають організатори.
При цьому продуктові набори купують не лише місцеві, а й жителі з 23 країн світу.
Зазначається, що Київ став абсолютним рекордсменом у ініціативі, адже понад 70% пакетів замовили саме зі столиці.
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За даними Єдиного координаційного центру КМДА, понад 100 тисяч мешканців столиці ще потребують допомоги у забезпеченні продуктами та предметами першої необхідності.
До цієї категорії входять:
- малозабезпечені багатодітні сім'ї (8 107)
- одинокі матері (4 758)
- діти з інвалідністю (11 371)
- особи з інвалідністю з дитинства (10 323)
- одинокі особи, що знаходяться на обліку в територіальних центрах соцзахисту (26 697)
- пенсіонерів старше 80-ти років (102 663)
Благодійники, громадські організацій, волонтери та благодійні фонди допомогли придбати понад 20 тисяч продуктових наборів.
"Ми закликаємо всіх доєднатися для допомоги людям, які зараз опинилися у групі ризику через пандемію.
Щодня ми приймаємо сотні дзвінків на гарячу лінію ЄКЦ (044 362 50 23) та звернення через сайт.
Ми знаємо, кому саме сьогодні потрібна допомога – і готові скерувати ваші зусилля", – повідомляє заступниця голови КДМА Марина Хода, яка курує роботу ЄКЦ.
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