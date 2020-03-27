Українці можуть замовити доставку продуктів літнім людям

Літні люди мають найбільший ризик важко перехворіти на коронавірусну хворобу, пандемія якої нині оголошена у світі.

Тисячі українців нині переконують своїх бабусів та дідусів не виходити зайвий раз з дому.

А ще хочуть допомогти самотнім та малозабезпеченим літнім людям, але не знають, як саме.

Тепер вони можуть придбати за собівартістю продукти, які закриють базові потреби пенсіонерів, щоб вони залишалися вдома і не наражали себе на небезпеку, виходячи надвір.

ROZETKA, "Нова пошта" та фонд "Життєлюб" за підтримки міських адміністрацій запустили проєкт допомоги літнім людям.

На сайті можна оплатити продуктовий набір, який доставлять пенсіонерам.

Набір коштує 225 гривень і складається з гречки, макаронів, рису, цукру, пшеничної крупи, м’ясних консервів, соняшникової олії, солодощів та туалетного паперу.

Отакий продуктовий набір доставлять пенсіонерам

Наразі проєкт працює в тестовому режимі в трьох містах: Києві, Дніпрі та Львові.

Щодня фонд "Життєлюб" розподіляє усі пакети між містами, які беруть участь в ініціативі.

"Нова пошта" формує та доставляє їх до соціальної служби кожного міста, а далі команди соцпрацівників та волонтери розвозять набори пенсіонерам.

Набір складений фондом "Життєлюб", який уже 5 років постійно допомагає людям похилого віку.

"Ми гарантуємо безпечну доставку, за якої адреси літніх людей не будуть передані стороннім особам, – коментує ініціативу співзасновник благодійного фонду "Життєлюб" Гарік Корогодський.

Сподіваємось, кожен із нас підтримає цю ініціативу і придбає декілька пакетів на місяць, бо чужих батьків не буває".

У свою чергу співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк цитує дані соціальних служб, що Київ потребує 60 тисяч пакетів на місяць, Дніпро – 12 тисяч, Львів – 5 тисяч.

"І це тільки ті люди, що стоять на обліку. Ми розуміємо важливість цього проєкту і плануємо масштабувати його на всю Україну", – пообіцяв він.

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