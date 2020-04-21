У Києві чоловіки стали частіше звертатися до психологів через суїцидальні думки

У Києві чоловіки із суїцидальними настроями почали частіше звертатися за психологічною підтримкою.

Кількість звернень зросла на 20%. Переважно чоловіків тривожить вимушене безробіття.

Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

Переважно чоловіків тривожить вимушене безробіття

Дзвонять чоловіки на гарячу лінію психологічної підтримки Київського міського центру роботи з жінками.

"Чоловіки втратили звичні ролі, не мають заробітку, як наслідок – виникають сварки в родинах, образи, відчуття провини й безвиході.

Психологи наразі мають 1-2 телефонних дзвінка на день, які стосуються саме суїцидальних намірів чоловіків", – зазначила Марина Хонда.

За її словами, за минулий тиждень соціальні служби та поліція зафіксували 451 звернення щодо домашнього насильства.

В умовах карантину гаряча лінія з протидії насильству Київського міського центру роботи з жінками працює в режимі з 9:00 до 00:00 та надає психологічну допомогу усім, хто опинився в складних життєвих обставинах.

Вона також додала, що за перший квартал 2020 року був 5661 випадок домашнього насильства.

З них найбільше звернень від жінок – 4636. Від чоловіків та дітей зафіксовано 1010 та 15 звернень відповідно.

Від осіб з інвалідністю надійшло 2 звернення.

У разі виникнення потреби у допомозі кияни можуть звертатися до Служби психологічної підтримки за номером: 044 272-15-00 (з мобільного) або 15-00 (зі стаціонарного телефону).

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