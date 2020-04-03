З цього матеріалу ви дізнаєтесь: Як підготуватися до тесту в онлайн-режимі.

Як знайти професійного репетитора.

Перелік ресурсів для самопідготовки.

Рекомендації для успішного проходження тесту.

Зовнішнє незалежне оцінювання з англійської – один з найпопулярніших напрямків тестування з іноземної мови.

Попередньо ЗНО повинно відбутися 2-го червня 2020 року.

Проте дата проведення може змінитися, залежно від карантинних обмежень.

В цей час випускникам важливо сконцентруватися на підготовці.

На виконання тесту учню відведено 150 хвилин. Фото Wavebreakmedia/Depositphotos

Порадами, щодо ефективності цього процесу з редакцією "Української правди. Життя" поділилися:

Тетяна Файзуліна – директорка з якості навчання онлайн-школи англійської мови EnglishDom;

Зоряна Корпан – викладачка англійської, керівник онлайн-школи Language Factory.

ЩО ТАКЕ ЗНО З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Це випробування для перевірки знань з іноземної мови, яке вміщує 59 завдань різних форм.

На виконання тесту учню відведено 150 хвилин.

За цей час він повинен виконати чотири блоки завдань з тестового зошита:

"Розуміння мови на слух (аудіювання)" ( 16 завдань )

"Читання" ( 22 )

"Використання мови" ( 20 )

"Письмо" ( одне завдання )

В цих частинах представлені завдання таких типів:

з вибором однієї правильної відповіді;

на визначення правильності/неправильності твердження;

на встановлення відповідності;

на заповнення пропусків у тексті;

завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю.

Кожне з них оцінюється за відповідними критеріями, проте найбільше балів учень може отримати за виконання четвертого блоку – 14 балів.

Під час проходження тесту абітурієнти отримають зошити із завданнями, бланки для позначення відповідей та чернетки.

Щоб попередньо ознайомитися із структурою завдань та побудовою тесту, експерти радять переглянути ЗНО минулих років.

Відмінною рисою у тестових завданнях з англійської 2020 року є доповнення програми новою вимогою щодо аудіювання.

Вона стосується збільшення об'єму та підвищення складності тексту.

Завдання складаються з рівня В1 та В2 – для диференціації тих, хто обрав англійську за профільний напрямок.

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ТЕСТУВАННЯ





Тест побудований на основі програми шкільного курсу.

Тому, теоретично, учні мають базу для проходження екзамену вже після закінчення 11 класу.

Проте експерти зазначають, що під час уроків школярі не завжди повноцінно вивчають зазначені теми, тож без додаткової підготовки може бути складно.

"Деякі теми в школі вивчаються поверхово – у викладача фізично не вистачає часу, щоб пройти їх в тому обсязі, якого вимагає ЗНО.

А школярі в молодших те середніх класах ще не мають такої мотивації до вивчення мови, тому самостійно якісно не охоплюють матеріал, поданий в підручниках", – пояснює експертка Тетяна Файзуліна.

Під час індивідуальної підготовки експерти рекомендують займатися 1,5 години два-три рази на тиждень. Фото BrianAJackson/Depositphotos

Викладачка Зоряна Корпан також звертає увагу на індивідуальні потреби учнів, які важко задовольнити під час занять у групах:

"Чим більше людей у класі, тим важче вчителю приділити увагу кожному індивідуально.

При цьому англійська – це не лише знання, а й певні натреновані навики.

Мова йде про аудіювання, розуміння граматики, вміння читати та розпізнавати інформацію, виділяти головне з контексту, написання творів тощо.

В когось один навик може бути розвинений краще за інший, тому вчителю важче скласти ефективний план уроку для різних рівнів.

Що стосується індивідуальних занять – тут можна підлаштуватися та продумати більш гнучкий графік".

Під час індивідуальної підготовки експерти рекомендують займатися 1,5 години два-три рази на тиждень.

Це оптимальне навантаження, яке дозволяє якісно опрацювати та засвоїти матеріал.

Окремо варто звернути вернути увагу на літературу для підготовки.

"В українських підручниках немає достатньо хорошої бази, яка б відповідала ЗНО.

За моїми спостереженнями, більший шанс успішно здати тестування по шкільній програмі у тих, хто працює безпосередньо з іноземною літературою", – зазначає Зоряна Корпан.

Викладачі виділяють кілька тем, які закономірно важче даються учням під час підготовки до тестування – використання артиклів та часів, умовні речення і фразові дієслова.

Як самостійно підготуватися до тестування

З використанням різноманітних онлайн-ресурсів та наявністю великої кількості навчальних матеріалів, самостійна підготовка до ЗНО – цілком реальне явище.

Проте підготовка до тестування вимагає системності, з чим дитині буває важко справитися самостійно.

"Якщо школяр з молодших класів ретельно ставився до предмету, відвідував додаткові уроки і самостійно розвивався, то в 11 класі може працювати з великим обсягом матеріалу і використовувати свої знання для підготовки до тестування.

Тоді студенту потрібно максимально влитися в підготовку, щоб він почав систематично приділяти цьому час.

Крім того, не можна забувати про шкільні заняття", – зазначає Тетяна Файзуліна.

Експерти наголошують – у тих, хто вирішив готуватися самостійно, повинні бути певні організаційні навички.

"Учень має бути наділений особистими якостями, які допоможуть систематизувати навантаження та планувати свій час.

Щоб досягти результату, людина має поставити собі ціль та скласти покроковий план.

Для цього учню потрібно реально оцінювати свої знання.

Крім того, важливо розуміти, де шукати невідомий матеріал та як перевірити нову засвоєну інформацію", – пояснює репетиторка Зоряна Корпан.

Перший крок, який важливий під час всіх форматів підготовки – це перевірка рівня знань на початку процесу.

Підготовка до тестування вимагає системності, з чим дитині буває важко справитися самостійно.Фото Pixabay/Pexels



"Спочатку потрібно пройти загальний тест з англійської мови, який допоможе визначити, рівень знань та розуміння завдань.

І від цього рівня уже відштовхуватися при створенні плану занять.

Підготовку варто починати із середини та поступово підвищувати складність, щоб не повторювати повсякчас легкий матеріал.

Також можна безпосередньо працювати з тестами минулих років, щоб зрозуміти структуру завдань і визначити теми, які потрібно доопрацювати", – пропонує Тетяна Файзуліна.

Попри рекомендації, експерти вважають, що самостійні заняття – не досить ефективні для підготовки.

Головною причиною називають письмове завдання, яке учень не може якісно перевірити та скорегувати самостійно.

А також звертають увагу на психологічний фактор, коли є відповідальність перед іншою людиною.

Під час самостійної підготовки учні часто можуть "передомовлятися" із собою, таким чином знижувати темп та ефективність.

В чому переваги онлайн-підготовки

Експерти певні – такий формат найбільш комфортний для учня.

Адже він поєднує роботу з репетитором, самостійне опрацювання матеріалу вдома та використання інтерактивних засобів навчання.

Крім того, в теперішній ситуації – це оптимальний варіант, коли школярам не потрібно особисто комунікувати з вчителем чи виходити на вулицю.

"Останні два роки проводжу лише онлайн-заняття.

Переваг у такої роботи є значно більше, ніж недоліків, які зводяться до технічного забезпечення.

Найперше, це економія часу, який не потрібно витрачати на дорогу.

Крім того, в учня все під рукою – не потрібно шукати інформацію по різноманітних підручниках, оскільки в основному використовуємо онлайн-матеріали", – розповідає Зоряна Корпан.

Експерти певні, що онлайн-формат найбільш комфортний для підготовки.Фото Glenn Carstens-Peters/Unsplash

Викладачка зазначає, що теперішнім школярам не звикати до комунікації онлайн, більш проблематично перелаштуватися викладачам.

Проте у мережі є безліч тренінгів, у яких доступно пояснюють використання різноманітних програм.

Подібні зняття проходять у режимі відео-конференції.

"Зручно, що ми можемо одночасно працювати в одному документі.

Створюємо на Google-диску робочий зошит, де поміщаємо всі наші матеріали.

Там я можу яскраво виділити помилки, коментувати та залишати пояснення.

А учень перед тестуванням зможе все це ще раз переглянути", – додає Зоряна.

Тетяна Файзуліна наголошує на ще одній перевазі такого формату – можливості обрати професійного викладача, незалежно від його територіального розташування.

Експертка певна, що онлайн-навчання допомагає мотивувати дітей та підлітків, адже нове покоління інстинктивно хоче навчатися за допомогою технологій.

"Ми поєднуємо навчання з викладачем по відео та роботу учня з нашими комп’ютерними програмами.

Вчитель по відеозв’язку має надихати та контролювати, при цьому використовується цифровий підручник, коли екрани викладача та учня синхронізуються.

Наприклад, репетитор одразу бачить, чи виконала дитина домашнє завдання.

Наша мета – створити цілісну екосистему навколо учня, яка б допомагала йому оволодіти мовою.

Для цього ми використовуємо різноманітні навчальні програми, наприклад, додаток Ed Words, де можна вивчати слова в ігровій формі", – додає директорка з якості навчання в EnglishDom.

Онлайн-курси та різноманітні вебінари, які зараз дуже популярні при підготовці до ЗНО, експерти вважають доповненням до головної програми.

Мовляв, вони можуть стати чудовим бонусом для повторення та удосконалення матеріалу.

"Якщо у школяра є культура роботи з вебінарами та онлайн-лекціями, то такий формат може бути ефективними для підготовки до ЗНО.

Проте якщо подібного досвіду немає, при цьому учень обмежений в часі, а вивчити потрібно об'ємний матеріал – краще хоча б іноді консультуватися з репетитором, щоб скоординувати свої дії і програму навчання", – рекомендує Тетяна Файзуліна.

Як обрати професійного репетитора

Завдання репетитора – виокремити проблемні моменти, систематизувати інформацію та доступно пояснити її учню.

Крім того, репетитор займається організацією навчального процесу, плануванням графіку занять, пошуком літератури, перевіркою тестів тощо.

"Репетитор бере на себе відповідальність за підготовку дитини і дає гарантії, що встигне пройти зі школярем всі необхідні теми.

З досвіду, вчитель може визначити, які моменти під час вивчення можуть викликати складність, а також проаналізувати, в яких завданнях учень найчастіше припускає помилку", – розповідає Тетяна Файзуліна.

Завдання репетитора – виокремити проблемні моменти та систематизувати інформацію. Фото NeONBRAND/Unsplash

Ще одна перевага такої співпраці – індивідуальний підхід, який базується на особливостях дитини.

"Компетентний репетитор вміє максимально комфортно адаптувати програму під учня.

Крім того, викладач пристосовується до потреб дитини під час заняття", – ділиться досвідом Зоряна Корпан.

Викладачка додає, що інколи репетитор стає для дитини справжнім ментором, адже не кожен може самостійно справитися зі стресовою ситуацією.

Директорка з якості онлайн-школи Тетяна Файзуліна називає кілька критеріїв, на які варто звернути увагу при виборі репетитора:

скільки років фахівець вже працює з підготовкою до іспиту (бажано, щоб був досвід роботи з завданнями ЗНО протягом останніх трьох років);

скількох учнів він підготував до ЗНО та які результати вони отримали;

наскільки вдалий підхід вчитель знаходить в роботі з дитиною.

9 РЕСУРСІВ ДЛЯ ОНЛАЙН ПІДГОТОВКИ

EdEra

Онлайн-курс "Ізі ЗНО. Англійська мова" є безкоштовним та складається з восьми модулів.

Лекції курсу містять різноманітні лайфхаки, інтерактивні відео, подкасти, та фільми.

А також понад 200 різноманітних завдань формату ЗНО.

Be Smart

На платформі розміщено два онлайн-курси для підготовки до тестування з англійської мови.

Курси пропонують відео-лекції та тести для самоперевірки.

Програма курсу "Англійська мова. Онлайн-підготовка до ЗНО" складається з трьох модулів та майже 40 тестів для самоперевірки.

Курс "ЗНО Англійська мова. Курси підготовки" містить вхідне тестування та 27 уроків.

Освіта. UA

На платформі розміщені онлайн-тести з англійської мови, що були під час основних та додаткових сесій ЗНО за всі минулі роки.

Під час проходження тесту, фіксується час на виконання завдань.

Після завершення тестів можна переглянути правильні відповіді та побачити запитання, у яких допустили помилки.

Prometheus

Програма курсу "Готуємось до ЗНО з англійської разом з могилянцями" складається з десяти тем.

Відеолекції, завдання та форум онлайн-курсу доступні для користування в будь-який час.

British Council

На платформі розміщено тексти та треки для аудіювання, поділені за рівнями складності.

Крім того, на порталі British Council Україна можна пройти безкоштовний-онлайн тест з англійської мови, щоб дізнатися свій рівень і знайти відповідні навчальні матеріали.

Еasy-English

На сайті зібрана необхідна інформація виключно з англійської мови.

На платформі публікується теоретична інформація для підготовки.

Зручно, що інформація структурована не лише по темах, а й по шкільних класах, коли вивчалась певна граматика.

Ello

Ресурс, де можна знайти треки для аудіювання.

До кожного матеріалу додається текстовий варіант та невеликий тест.

Крім того, є словник, де пояснюються складні вислови.

ЗНО Клуб

Сайт спеціалізується на підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання.

Тут можна пройти безкоштовний онлайн-тест з англійської мови.

У розділі "Підготовка до ЗНО" можна знайти корисні поради, лайфхаки стосовно вивчення предмету та актуальну інформацію, щодо організації тестування.

ЗНО на шару

На платформі можна пройти тест з англійської мови, який підлаштований під цьогорічну програму тестування.

Під час виконання завдань фіксується час.

Після проходження тесту можна побачити свій результат та запитання з неправильними відповідями.







ЯК УСПІШНО ПРОЙТИ ТЕСТУВАННЯ

Оберіть комфортну схему виконання

Дуже важливо мати розуміння, як правильно підходити до завдання та яку стратегію виконання обрати.

Тут не працюють загальні правила, оскільки кожен учень має унікальний підхід до вирішення складних завдань.

Варто потренувати ці алгоритми дій за місяць до початку тестування, щоб визначити найбільш комфортний варіант.

Зоряна Корпан зазначає, що "учню потрібно зробити 3-5 тестів, щоб визначити власний ефективний підхід".

"Я б радила починати із написання твору – спочатку його варто прописати на чернетці.

Часто буває, що дитина забуває якесь слово, яке вона може пригадати під час виконання інших завдань

Крім того, прочитавши твір за деякий час, можна розгледіти помилки", – додає викладачка.

Дуже важливо мати розуміння, як правильно підходити до завдання. Фото Tirachard Kumtanom/Pexels

Частіше учням легше починати виконання тестової частини з простіших завдань, які забирають менше часу.

Коли є низка виконаних тестів, дитина відчуває певне емоційне полегшення.

"Для початку потрібно переглянути зошит і перевірити обсяг, щоб був зрозумілий об'єм роботи.

Рекомендую почати виконання тесту з першого завдання і поступово рухатися вперед, не пропускаючи і не повертаючись.

Якщо школярі починають перестрибувати, то потім часто забувають повернутися до якогось завдання.

Я не рекомендувала би спеціально залишати час для перевірки.

Фізично мозоку дитини важко за десять хвилин перевірити все те, що він виконував протягом тесту", – розповідає Тетяна Файзуліна.

Уникайте помилок

Типовою помилкою під час проходження тестування є поверхове прочитання завдання.

"Часто можна зустріти ну дуже схоже речення чи слово з тексту, і учень обирає його як правильну відповідь, що насправді є помилкою.

Адже головна мета такого типу вправ – виокремлення основної інформації з контексту або якоїсь конкретної деталі, яку можна визначити лише після цілковитого розуміння тексту.

Зазвичай, правильна відповідь – це перероблене, перефразоване речення, яке представлене іншими словами-синонімами, або просто довший вираз, суть якого повністю відповідає початковому варіанту" – наголошує Тетяна Файзуліна.

Запорукою успішного проходження тесту є правильне розподілення часу на всі типи завдань.

Потрібно тренуватися писати тести вдома, чітко обмежуючи час.

Крім того, учні часто забувають про завдання, які залишили на потім.

Важливо пригадати цей нюанс, під час перенесення відповідей у бланк відповідей.

Підготуйтеся до аудіювання та письмового завдання

Ці формати завдань притаманні саме тестуванню з іноземної мови.

Тому, щоб отримати максимальний результат, потрібно пропрацювати схему їх виконання.

Стосовно аудіювання, найкращий метод – це тренування.

"Розвивати навички слухання варто з простих матеріалів, поступово підвищуючи складність.

Спочатку краще поєднувати аудіювання з відео-форматом, щоб спостерігати за жестами та інтонацією.

Після тренувань навиків слуху можна переходити до аналізу самих завдань.

Рекомендую уважно прочитати умову та підкреслити важливі слова і фрази, які можуть бути ключовими", – ділиться досвідом Зоряна Корпан.

Письмове завдання поєднує використання граматики та лексики.

Власне висловлювання стосується листа до запропонованої комунікативної ситуації.

Він може бути неофіційним, напівофіційним або офіційним.

Це потрібно визначити одразу, щоб використовувати правильні вирази та норми етикету.

Під час підготовки варто також ознайомитися із шаблонними виразами, які підходять до різних типів звернень.

А також опрацювати вдома різні типи листів, зважаючи на вимоги у завданнях.

Дарія Поперечна, УП.Життя

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