Як карантинні обмеження вплинуть на проведення ЗНО-2021. ГРАФІК

Зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році відбудеться у визначенні дати, незалежно від епідеміологічної ситуації в регіонах.

Це стосується пробного тестування, основної та додаткової сесії.

У Міністерстві освіти та науки запевнили, що графік залишається незмінним.

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"Це передбачено змінами до постанови Уряду від 9 грудня 2020 р. № 1236, які Кабінет Міністрів ухвалив 22 березня 2021 року.

Згідно з рішенням, під час карантину дозволено проведення заходів з оцінювання якості освіти, здійснення яких належить до завдань Українського центру оцінювання якості освіти та його регіональних підрозділів", – зазначають у відомстві.

Цьогоріч пробне ЗНО відбудеться 10 квітня. Нагадаємо, що учні могли обрати лише один предмет для проходження пробного тесту.

Результати тестування будуть оприлюднені на інформаційних сторінках учасників 16 квітня.

Основна сесія ЗНО-2021 розпочнеться 21 травня, і триватиме до 15 червня.

Завантажити запрошення-перепустки зі своїх інформаційних сторінок школярі повинні до 30 квітня.

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Переглянути дати проведення ЗНО з усіх предметів можна за посиланням.

З 2021 року вступники можуть складати тестування з 5 предметів. Крім того, тест з математики став обов'язковим для випускників шкіл.

Отримати результати тестування з різних предметів учні зможуть з 4 червня до 23 липня.

Додаткова сесія ЗНО відбудеться з 26 червня до 16 липня. Результати тестів будуть відомі до 23 липня.

Цьогоріч школярі найчастіше реєструвалися на тестування з історії України, математики та української мови і літератури.

Підготуватися до цих та інших предметів можна за допомогою безкоштовних онлайн-курсів від українських освітніх платформ.

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