ЗНО з математики: підготовка, типові помилки та поради експертів

З цього матеріалу ви дізнаєтеся: Як підготуватися до різних типів завдань;

Як знайти професійного репетитора;

Як підготуватися до ЗНО з математики за короткий термін;

Перелік ресурсів для самопідготовки;

Рекомендації для успішного проходження тесту.

Тестування з математики розпочне сезон ЗНО-2020 в Україні.

Незалежне оцінювання з дисципліни відбудеться 21 травня.

Незалежне оцінювання з математики відбудеться 21 травня. Фото Wavebreakmedia/Depositphotos

Цьогоріч тест з предмету не є обов'язковим, проте учні повинні обирати між математикою та історією України.

Тому половині українських школярів математичні лайфхаки точно стануть у пригоді.

Кваліфікованими порадами з редакцією "Української правди. Життя" поділилися:

Ярослав Симчук, викладач КПІ ім. Ігоря Сікорського, автор онлайн-курсу для підготовки до ЗНО;

Олександр Ярусевич , репетитор з математики та фізики, засновник репетиторського сервісу Buki.

ЗНО З МАТЕМАТИКИ – ЩО ЦЕ?

Це тест, який складається із 35 математичних завдань різних типів.

На виконання тестування учням відведено 180 хвилин.

ЗНО з математики-2020 містить такі типи завдань:

з вибором однієї правильної відповіді (20 завдань);

на встановлення відповідності (4);

відкритої форми з короткою відповіддю (8);

відкритої форми з розгорнутою відповіддю (3).

Кожне із них оцінюється за відповідними критеріями, проте найбільше балів учень може отримати за виконання третього блоку – 20 балів.

Під час проходження тесту абітурієнти отримають зошити із завданнями, бланки для позначення відповідей та чернетки.

Важливо, що розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і не беруться до уваги при оцінюванні роботи.

Щоб познайомитися із принципами та системою проходження тесту, експерти рекомендують попередньо пройти тестові завдання минулих років, а також пробне ЗНО.

Учні, які зареєструвалися на пробне тестування з математики 2020, можуть перевірити свої сили 28 березня.

Крім того, уже розпочалась реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання 2020, яка триватиме до 24 березня.

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ТЕСТУВАННЯ

Завдання ЗНО побудовані на основі шкільної програми.

Тому теоретично учень може успішно пройти тестування, спираючись на шкільні знання.

"Проте програма ЗНО має певні особливості, що стосуються завдань більш складного рівня.

Цей рівень потребує певного тренування.

Без досвіду вирішення подібних задач – складно виконати завдання на найвищий бал", – пояснює викладач Ярослав Симчук.

Але підготовка до тестування – це не лише вивчення нового матеріалу, а й систематизація, повторення та практичне застосування знань.

Тому варто оцінити якість отриманої інформації.

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"Важливо, як шкільна програма подається учневі з боку повноти, методології та грамотності.

Пропуски та особисті недопрацювання учня теж часто утворюють прогалини в засвоєнні програми.

А самостійна робота дуже вагома в цьому процесі.

Із 6-7 класу учень уже освоює програму, яка подана в ЗНО", – розмірковує Олександр Ярусевич.

Загалом експерти виокремили кілька форматів для підготовки до ЗНО з математики:

- робота з репетитором;

- самостійне опрацювання матеріалу;

- інтенсивні заняття у групах;

- навчання за допомогою онлайн-курсів.

На думку фахівців, кожен із цих методів є ефективним та дієвим, найважливіше – працювати у комфортній атмосфері.

Найважливіше – обрати комфортний метод підготовки до ЗНО. Фото VitalikRadko/Depositphotos

Базовою потребою при підготовці до ЗНО, незалежно від обраного формату підготовки, є ознайомлення з видами завдань, критеріями оцінювання та часовими рамками тесту.

Попередньо також потрібно оцінити свій рівень знань.

Найкращий спосіб – пройти тести ЗНО попередніх років.

"Якщо пройти тести основної сесії за останні п'ять років – це буде хорошою підготовкою та непоганим критерієм для визначення рівня.

Раджу опрацювати різні варіанти тестування, оскільки, в силу певних особливостей, ЗНО одного року може виявитися простішим ніж інших", – застерігає Ярослав Симчук.

Для ґрунтовної підготовки репетитори рекомендують займатися 2-3 рази на тиждень з тривалістю занняття 1-1,5 години, незалежно від способу підготовки.

Як обрати репетитора з математики

Переваги такого формату – чіткий графік занять та контроль при виконанні завдань.

Репетитор також допомагає підібрати комфортну програму і навчальну літературу.

Конкретно фахівець з математики може пояснити не лише теорію, а й допомогти розв'язати практичні завдання.

"Математика досить складна наука, тому не кожен учень може сам знайти рішення незрозумілих задач та надолужити згаяне.

В такому випадку робота з репетитором більш ефективна, ніж індивідуальне вивчення предмету", – зазначає Олександр.

Викладач зі стажем Ярослав Симчук впевнений – успіху можна досягти, поєднуючи самостійні напрацювання та заняття з репетитором.

"Репетиторство – це очевидно дієвий спосіб підготовки, якщо він комфортний для дитини.

Крім того, важливу роль відіграє особистість репетитора, його авторитет та спосіб подачі інформації.

Якщо просто слухати, як репетитор розв'язує задачі – це не дасть результату.

Після пояснень, важливо самостійно закріплювати матеріал розв'язанням задач",– аналізує Ярослав.

Щоб обрати професійного репетитора потрібно оцінити напрацювання фахівця та ознайомитися із відгуками про його роботу.

Крім того, варто звернути увагу на організаційні моменти – цінову політику та територіальне розташування.

Зрозуміти наскільки професійний репетитор, можна лише після особистої комунікації з ним.

"За перших два заняття учень та репетитор повинні сформувати бачення спільної роботи на майбутнє.

Фахівець має оцінити рівень знань дитини, надати рекомендації стосовно частоти та тривалості занять, підібрати літературу, а також прописати програму.

Крім того, за цей час потрібно виконати 5-7 практичних занять.

Це допоможе зрозуміти, наскільки близька логіка мислення та методи подачі інформації.

Якщо необхідні пробіли заповнюються – це показник того, що учню комфортно працювати з обраним фахівцем.

В іншому випадку, потрібно обрати більш пригожий варіант", – ділиться рекомендаціями засновник репетиторського сервісу Олександр Ярусевич.

Як самостійно підготуватися до ЗНО

Зважаючи кількість вебінарів та підручників для незалежного оцінювання, самостійно підготуватися до тесту – цілком реально.

Крім того, у відкритому доступі можна знайти приклади розв'язання задач та детальний відео-розбір завдань ЗНО.

В процесі самостійної підготовки більша складність полягає не у пошуку, а в правильній систематизації інформації.

Самостійно підготуватися до тесту – цілком реально. Фото belchonock/Depositphotos

"Учні починають готуватися до ЗНО не в однакових умовах.

В одних є достатній рівень підготовки до дисципліни, у інших – його немає.

Тому перед початком підготовки дитина повинна чітко сформувати мету.

Наступний крок – побудова структури підготовки.

Для цього потрібно вивчити програму, співставити свої знання та визначити проблемні моменти, щоб їх ліквідувати", – пропонує Ярослав Симчук.

Програма з математики досить об'ємна, тому підготовку експерти радять починати заздалегідь, оптимально з осені.

При цьому потрібно організувати чіткий графік занять, комбінуючи вивчення теорії та практичні заняття .

"Програма підготовки має максимально охопити шкільну та перетворитися у вижимку найважливішої інформації.

Тільки теорії – замало, потрібно розв'язувати задачі та приклади для кожного розділу та параграфу.

Для кращого розуміння, можна переглянути відео-уроки з розв'язанням", – пояснює Олександр Ярусевич.

Під час самостійної підготовки до тестування з математики, потрібно вивчити чимало формул та теорем.

Щоб краще запам'ятати великий обсяг інформації, варто підібрати комфортний спосіб її опрацювання.

"Якщо краще працює слухова память – можна надиктувати формули на диктофон та час від часу їх прослуховувати.

Якщо домінує зорова – переписати потрібні формули від руки та систематично їх переглядати.

Але найкраще все запам'ятовується при розв'язанні задач", – підсумовує Ярослав Симчук.

Крім того, щоб краще запам'ятати якусь формулу, потрібно зрозуміти як вона утворилась.

"Всі формули з алгебри звідкись виводяться, а кожен математичний факт доводиться.

Варто прочитати звідки взялась та чи інша теорема, тоді в учня з'являться аналогії, які допоможуть застосовувати ці знання на практиці.

Крім того, можна самостійно придумувати аналогі з життя, щоб формула стала більш зрозумілою", – рекомендує репетитор Олександр.

Як інтенсивно підготуватися до ЗНО за короткий час

З огляду на певні обставини, деякі учні починають підготовку до ЗНО за кілька місяців до початку.

Тоді перед ними стоїть велика та неосяжна проблема – за короткий час підготуватися до серйозного випробування.

Найскладніше в цій ситуації – визначитися з чого почати процес підготовки.

Підготуватися до ЗНО за короткий проміжок часу можна за допомогою інтенсивних курсів. Фото alexraths/Depositphotos

Тут важлива системність – регулярно виконувати завдання, побудувати чітку програму та старатися поєднувати теорію і практику.

Самостійно це доволі важко зробити за короткий проміжок часу, особливо з низьким рівнем підготовки.

В такому випадку Ярослав Симчук радить звернути увагу на інтенсивні курси з математики, які мають класифікацію по тижнях:

"Інтенсивні курси розраховані на підготовку до тестування за короткий час.

Вони відрізняються від підготовки з репетитором тим, що учні працюють в групі.

Це впливає також на вартість заняття, яка для одного учасника стає значно нижчою.

На таких заняттях є викладач, який веде курс та стежить за рівнем підготовки учнів, а також учасники групи, з якими можна працювати колективно.

Курси малими групами (10 людей) часто є дуже ефективними для підготовки.

Якщо учні перебувають на одному рівні, їм легше разом переходити на вищий рівень", – ділиться власними спостереженнями викладач.

Крім того, репетитори зазначають, що математика – це логічна наука, де багато схем пов'язані між собою.

Тобто вивчивши кілька фундаментальних розділів, за допомогою логічних кроків, можна розв'язати завдання з іншої теми.

Тому, якщо учень обмежений в часі, краще орієнтуватися на вивчення базових тем, які можна застосовувати при розв'язанні різних типів завдань.

В чому перевага онлайн-курсів

Чи достатньо пройти онлайн-курс для того, щоб підготуватися до ЗНО з математики?

Достатньо.

За умови, що учень підібрав комфортну програму та попередньо визначив проблемні моменти.

"Онлайн-курси дублюють методи шкільної програми.

Вони також складаються з теорії, роз'яснення практичних завдань, домашніх завдань на самостійне опрацювання та набору тестів.

Тобто це класична та перевірена схема підготовки, яка не пропонує чогось унікального", – пояснює Олександр Ярусевич.

Репетитори виокремили низку переваг онлайн-курсів:

гнучкий графік занять;

можливість працювати дистанційно;

безкоштовні або за невелику плату;

можливість комунікувати з викладачем та іншими учасниками курсу в онлайн-чаті;

різноманітність курсів за способом подачі матеріалу.

5 РЕСУРСІВ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО

Prometheus

На цьому ресурсі можна знайти одразу два онлайн-курси для підготовки до ЗНО з математики.

Курс "Математика. Підготовка до ЗНО" покликаний закріпити знання з базової шкільної програми.

Тривалість програми – 9 тижнів.

У іншому курсі "Підготовка до ЗНО з математики: лайфхаки від Могилянки" автори акцентують увагу на помилках, яких учні найчастіше допускають при розв’язанні, та порадах, як їх уникнути.

Обидва курси є безкоштовними та доступними для перегляду у будь-який час.

Buki

Це ресурс для пошуку репетиторів, проте тут є рубрика з відео-уроками для підготовки до тестування з різних предметів (зокрема математики).

А також зразки тестів минулих років.

Be Smart

Ресурс містить два онлайн-курси для підготовки до ЗНО, а також базу минулорічних тестів.

Курс "Підготовка до ЗНО з математики" складається з 12 модулів та підсумкового тестування.

Загалом програма передбачає більше ста відео-лекцій.

Інший курс – "ЗНО МАтематика. Курси підготовки" містить близько 200 онлайн-уроків

та складається з 29 тем.

EdEra

Онлайн-курс "Математика. Просто" складається з шести модулів.

Програма містить понад 200 тестів.

А в кінці проходження курсу учень може отримати сертифікат.

Освіта. UA

На сайті розміщені онлайн-тести з математики, що були під час основних та додаткових сесій ЗНО за всі минулі роки.

Після виконання тестів учням будуть надані правильні відповіді на всі завдання та розраховано результат.

Крім того, фіксується час, який абітурієнт витратив на виконання завдань.

Math.ua

Це освітній проект викладача з математики Володимира Шраменко.

Крім головної платформи, він також запустив YouTube-канал, де публікує відео-матеріали що стосуються різних розділів математики.

Окремо на каналі можна знайти блок лекції для підготовки до ЗНО з математики-2020.

"Математичка"

Освітній проект професійної репетиторки Буцикіної Наталії.

На сайті програму з математики класифіковано за темами та класами.

Крім того, до кожної теми додаються відео-лекції та спеціалізовані тестові завдання.

"Математичка" також має свій YouTube-канал з відео-лекціями.

5 КРОКІВ ДО УСПІШНОГО ПРОХОДЖЕННЯ ЗНО

Обирайте правильну стратегію виконання завдань

Зазвичай, завдання виконуються від простих до складніших.

Справа в тому, що завдання першого та другого блоку в сумі дають більше балів, ніж задачі відкритого типу.

"Для початку я би рекомендував розв'язувати ті завдання тестової форми, у яких учень не сумнівається", – додає Ярослав Симчук.

Під час тестування абітурієнти часто турбуються про нестачу часу.

Тому дехто починає першочергово виконувати завдання з останньої частини.

Підступ такої стратегії у тому, що на розв'язання третього блоку можна витратити забагато часу а, допустивши помилку, отримати низький бал.

Зазвичай, завдання на тесті виконуються від простих до складніших. Фото luckybusiness/Depositphotos

Регламентуйте час виконання тесту

Щоб не хвилюватися під час виконання тесту, потрібно систематизувати час на виконання завдань.

Під час підготовки можна кілька разів пройти тестування попередніх років з таймером, та встановити власні часові рамки на кожен тип завдання.

Репетитор Олександр Ярусевич пропонує розподілити час на виконання завдань наступним чином:

"На задачі, де потрібно вибрати одну відповідь відповідь або на відповідність, варто виділяти не більше п'яти хвилин.

Завдання, де потрібно самостійно знайти конкретне число – десять хвилин.

На завдання з третього блоку достатньо залишити по 20-30 хвилин.

А ще 10-20 хвилин – на перевірку своїх розв'язань".

Не допускайте типових помилок

Найбільш поширені помилки трапляються через неуважність.

Часто у тестах бувають запитання з "родзинкою", які перевіряють уважність учня.

Саме тому умову завдання варто прочитати кілька разів, перш ніж приступати до обчислень.

Крім того, учні часто помиляються при обчисленнях з від'ємними значеннями, коли просто забувають дописати знак "мінус".

Не лякайтеся останнього завдання

Третя частина завдань оцінюється найбільшою кількістю балів і найчастіше викликає жах у абітурієнтів

Найважливіше – не злякатися завдання відкритого типу, а спробувати його зрозуміти, кажуть експерти.

Задачі в цьому блоці підбираються за аналогією.

Тому виконавши кілька подібних завдань вдома, можна вникнути в систему їхніх обчислень.

"Зазвичай, такі завдання діляться на кілька кроків виконання.

Найперше, потрібно зрозуміти умову та визначити алгоритм дій, наприклад, розбити задачу на три етапи.

Другий крок – пропрацювати кожен з цих коротких етапів.

І третє, найважливіше – зібрати відповіді з кожного етапу та систематизувати їх між собою", – пояснює Олександр Ярусевич.

Крім того, для правильного виконання завдання відкритого типу важливо не лише прописати розв'язання, а й пояснити свої дії.

"За пояснення можна отримати додаткові бали.

А написаний результат без жодних доведень не буде оцінений максимально.

Хочу зауважити, що кожен із пунктів завдання має свої критерії оцінювання.

Якщо учень не може повноцінно вирішити завдання, варто прописати кілька перших пунктів.

Вони мають бути досить зрозумілими, і також можуть принести невелику кількість балів", – розповідає Ярослав Симчук.

Перевіряйте відповіді

Перевірка відповідей – важлива складова успішного виконання тесту.

Перевіряти математичні вирази можна різноманітними способами, які засвоюються при підготовці до конкретних тем.

При цьому є загальні правила, які можна застосувати до виразів різних типів.

Перевірка відповідей – важлива складова успішного виконання тесту. Фото BrianAJackson/Depositphotos

"Якщо я сумніваюся, чи правильно я спростив цей вираз, то завжди перевіряю рівняння на якихось числах.

Наприклад, підставляю у рівняння нуль або одиницю.

Іноді такою простою перевіркою можна взагалі уникнути спрощення рівняння.

Не рекомендую пропускати розв'язання, але для перевірки такий спосіб підходить.

У завданнях, де присутній символьний вираз, теж варто залучати дії з числами.

А в задачі на відсотки, краще уявити суму грошей, та що з нею буде відбуватися, коли будемо проводити арифметичні операції", – ділиться досвідом викладач Симчук.

Математика – це наука, яку ми використовуємо в повсякденному житті, тож на тестуванні не варто про це забувати.

"Коли ви отримуєте якісь відповідві, потрібно завжди перевіряти їх на адекватність.

Наприклад, якщо в завданні потрібно знайти відстань від Києва до Ужгорода, то вона не може дорівнювати мільйону кілометрів", – наголошує репетитор Олександр Ярусевич.

Дарія Поперечна, УП.Життя

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