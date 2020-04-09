Глава УГКЦ закликав не приносити кошики на Великдень та звільнив вірян від сповіді та причастя

Страсний тиждень (з 13 по 19 квітня) – тиждень найбільш інтенсивного духовного життя для церкви.

Але цього року цей час збігається з великою небезпекою епідемії смертельної хвороби.

Тому УГКЦ ввела особливі дозволи та звільнення для парафіян та вірян.

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Про це каже у відеозверненні Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав.

Отець і Глава Української Греко-Католицької Церкви

"Найперше, це диспенза або звільнення від церковної заповіді, яка нам каже кожної неділі, і кожного свята брати участь в богослужінні у храмі.

У зв'язку з цими надзвичайними обставинами, церква знімає цей обов'язок і кличе вас залишатися вдома.

Друга диспенза – в часи Великого посту, готуючись до Пасхи, приступати до святої сповіді та причастя. Дбаючи про ваше здоров'я, наша церква проголосила звільнення і від цього обов'язку", – пояснив він.

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Глава УКГЦ додав, що парафіяни матимуть можливість виконати цей обов'язок протягом місяця після завершення карантину.

Особливо дотриматись цих закликів Блаженніший Святослав попросив тих, хто ходить до церкви лише на Великдень:

"Єднайтесь з Євхаристійним хрестом за допомогою відеотрансляцій богослужінь. Ми закликаємо отримати прощення від ваших гріхів через акт досконалого жалю, жалю за наші гріхи з любові до нашого Бога.

А коли прийде час, ми чекаємо на вас у святій тайні сповіді".

Також голова церкви сказав, що зараз святе причастя дуже делікатний момент.

"Священник не має права відмовити у проханні причаститися, але я прошу вас – не наполягайте", – сказав він.

Також Блаженніший Святослав закликав:

проводити богослужіння там, де це можливо, надворі, зберігаючи дистанцію та інші вимоги санітарних норм;

завершувати богослужіння без присутності вірних;

коли людина просить про причастя, священник має докласти всіх зусиль для безпеки цього таїнства.

"Найперше, священник має обов'язок надягати захисну маску.

Вірян закликають широко відкривати вуста та не торкатись вустами ложечки.

Ложечку закликають гарно дезінфікувати: рушничком, напоєним відповідним спиртом, з відповідною концентрацією", – пояснює Блаженніший Святослав.

Також він просить вірян не приносити кошики для освячення.

"Ви можете освятити й кошики, і лозу у ваших домівках, за допомогою онлайн-трансляції.

Батько родини може окропити страви святою водою, і будь певні, ви зможете гідно відсвяткувати свято Хрестового воскресіння", – пояснює Глава УГКЦ.

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