Як знімають телеуроки для школярів, й чому помилки неминучі. Пояснює вчитель

Нещодавно українців обурило відео з телеуроків, де вчителька математики Олена Бурдун помилилася в прикладі.

Коли вона віднімала "2,2" від "30,2", то замість відповіді "28" написала на дошці "18".

Відео було в рамках проєкту "Всеукраїнська школа онлайн". Це уроки з 11 предметів для учнів 5-11 класів.

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На адресу вчительки полетіли образи.

Ще один "ляп" трапився на уроці української мови. Вчителька "переселила" білого ведмедя в Антарктиду.

Вона сказала, що їй написав повідомлення "Мишко Антарктичний", хоча білі ведмеді мешкають лише в Арктиці.

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Математик Дмитро Номіровський, який долучився до зйомок, розповів, що через умови, в яких створювали проєкт, помилок уникнути неможливо.

"Помилки ще будуть. І ймовірно багато. Це тільки перші ластівки пішли", – написав Номіровський у Facebook.

Наприклад, вчителів збирали без кастингу, за роботу їм не платять, а більшість бачать камеру вперше в житті.

"Вчителі працюють, поки у всякому разі, виключно на своєму ентузіазмі, тобто даром", – пише Номіровський.

За його словами, від основної роботи в школі вчителів ніхто не звільняв.

Також проблеми з термінами, каже математик:

"Тривалість проекту весь час змінюється. Спочатку було 3 тижні, потім 7, далі 8. Тепер, якщо не помиляюся, 10 тижнів. А кожна зміна – це зміни в плануванні уроків. Це все, звісно, теж на вчителі".

Сценарії уроків, ілюстративні матеріали, презентації вчитель робить сам, без будь-якої допомоги.

Коректорів та редакторів, відповідальних за перевірку цих матеріалів, в проєкті просто немає, стверджує Номіровський.

Можливості переглянути і внести правки в уже змонтоване відео не існує, тому що монтаж відбувається в ніч перед ефіром на ТБ.

Він підозрює, що підсумкове відео взагалі ніхто не встигає дивитися - відразу в ефір.

"Я спробував домогтися перегляду свого першого уроку.

Дійшов до продюсера. Отримав від нього по шапці, оскільки (цитата) "потрапляння в ефір більш пріоритетне завдання ніж задоволення чиїхось інтересів".

"Чиї-небудь інтереси" – це він про моє бажання зробити якісний продукт", – пише Номіровський.

Підвівши підсумки першого тижня онлайн-школи, у міністерстві зазначили, що з наступного тижня до перевірки уроків долучаться незалежні експерти.

"Ситуація, коли в ефір виходить матеріал з помилками, – неприпустима. Основна причина цього – брак часу.

Від ідеї створення курсу до першого виходу в ефір пройшло всього два тижні.

За таких термінів на обов’язкову експертну перевірку уроків не вистачило часу.

Наразі всі, хто залучений до підготовки уроків, максимально працюють над тим, щоб з наступного тижня уникнути таких ситуацій.

Зокрема, до перевірки уроків долучаться незалежні експерти, які зможуть переглядати відео та вносити правки до виходу в ефір", – розповідають у МОН.

Також частина уроків виходить на проросійських каналах.

Тому директор Львівської школи східних мов та бойових мистецтв "Будокан" Олександр Козловський заборонив вчителям закладу використовувати контент каналів "112", "Zik" та "NewsOne" для підготовки онлайн-уроків.

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