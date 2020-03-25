Дистанційне навчання школярів під час карантину: все, що потрібно знати

Наразі, через карантин, батьки і діти опинились у полоні своїх комфортних домівок.

Та чи є це приводом до припинення навчання?

Міністерство освіти вважає, що ні.

І я повністю підтримую.

Гарна новина в тому, що зараз 2020 рік і людство має величезні ресурси для розвязання такої проблеми. Це рішення – онлайн платформи для дистанційної та змішаної освіти.

Вивчаючи практики зарубіжних освітніх закладів, можна зазначити, що школи в більшості країн світу, розуміючи тенденцію зростання епідемії, поступово переходять на e-learning.

Так, значна частина Європи, Велика Британія та частина Азії вже запровадили для своїх учбових закладів освітні онлайн платформи та займаються дистанційно.

А як в Україні?

На жаль, більшість шкіл України не були готові до такого швидкого розвитку подій. Через це введення практик дистанційного навчання є дуже важким для нашої системи освіти.

Діти сидять вдома, батьки не розуміють, що з ними робити, а вчителі у розпачі – ЗНО, ДПА та підсумкові іспити ось-ось повинні були розпочатися.

Розуміючи цю тенденцію, українська онлайн-платформа для вивчення математики Global Innovative Online School винайшла рішення та запропонували усім школам України безкоштовне користування платформою на період карантину.

Вже понад 1000 шкіл з усієї країни розпочали дистанційне навчання із GIOS.

Платформа має офіційний гриф Міністерства освіти і науки України, та відповідає всім стандартам шкільної програми.

Крім цього – заняття побудовані в інтерактивній формі, що дозволяє учням засвоювати навчальний матеріал більш ефективною.

Мої діти з радістю ефективно її використовують. Поділюся нашим досвідом.

Платформа працює наступним чином:

Кожен учень прикріплюється до вчителя.

Вчитель має доступ до пройдених учнем уроків і до статистик, що допомагає легко і швидко здійснювати контроль і оцінювання.

Крім індивідуальних статистик, вчитель має доступ до загальної статистики класу, тому л егко спостерігати тенденції в класі .

Система сама перевіряє домашні завдання учнів, що виконані через платформу, а це економить час.

Вчителі також можуть розробляти свої навчальні програми у дистанційному режимі.

Організувати дистанційне навчання в змозі кожен вчитель, адже це не важко, але результативно!

Не потрібно шукати відеоуроки, розробляти схеми, вигадувати приклади розв'язку завдань, – все це вже є на платформі GIOS. Завдання складені методистами за українською програмою та схвалені МОН.

Все, що потрібно зробити вчителю – визначити термін виконання завдання для учнів.

Також я звернулася до МОН і взнала, які ще програми з дистанційного навчання зараз пропонуються школам та вчителям.

Такою стала програма МійКлас, але в мене виникло запитання: інтерфейс та функціонал платформи плавністю ідентичний російській платформі "ЯКлас".

Окрім того платформа Мій класс має багато русизмів та неякісний переклад з російської мови, а її навчальна частина не відповідає украінській програмі.

Цікаво, що те саме зараз ще просувають для початкової школи: вчи.юа – копія учі.ру.

Мені цікаво, чому "платформи-клони" промотують серед наших дітей.

Наприкінці ще раз зазначу – навчання онлайн має ряд переваг:

1. Навчання будь-де та будь-коли. Онлайн це зручно – все що потрібно, щоб розпочати – бажання та доступ до інтернету.

2. Доступність навчальних матеріалів. Учень отримує усі необхідні матеріали, та має змогу повернутися до них у будь-який момент. Тож проблема нестачі чи відсутності підручників та методичок зникає.

3. Зворотній зв'язок. Учень завжди має онлайн зв'язок з викладачем або репетитором, які контролюють виконання завдань та допомагають у їх розв'язанні.

4. Зручність для викладача. Вчителі або репетитори, що займаються педагогічною діяльністю дистанційно, можуть приділяти увагу більшій кількості студентів і працювати більш ефективно, витрачаючи менше часу та зусиль.

5. На радість батькам. Завдяки гейміфікації, інтерактивним урокам та контролю зі сторони вчителя - дитина поринає в процес вивчення матеріалу дуже швидко та з величезним інтересом.

Переваг онлайн-навчання можна привести багато: зростання інтересу учнів до нового цікавого методу навчання, економія ресурсів всіх учасників навчального процесу, автоматизація контролю виконання завдань тощо.

Науковий прогрес рухається із шаленою швидкістю, прогресивні країни світу поступово діджиталізуються, тому нам так само потрібно оновлюватися та рухатися вперед.

Діти сьогодні зростають у цифровому світі і для них цілком природним є цифрове середовище, яке вони використовують для отримання та обміну інформацією.

Отже, для них не є проблемою навчатися онлайн дистанційно, навпаки – це нова цікава пригода для дитини!

Тож не вагайтесь – використовуйте дистанційне навчання для своєї дитини чи класу вже зараз.

Владислава Магалецкая, член Национальної ради реформ, віце-президент SigmaBleyzer и AgroGeneration, спеціально для УП.Життя

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