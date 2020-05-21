Сторінку бренду вишиванок захейтили за фото Зеленського з дружиною

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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21 травня 2020

Відомий український бренд вишиванок ETNODIM викликав обурення своїх клієнтів та підписників тим, що виклав на свою офіційну сторінку у Facebook фото президента Володимира Зеленського та його дружини Олени Зеленської у вишиванках, які бренд і виробляє.

"Гортаючи стрічку, ми ніколи не знаємо на чиїх профілях зустрінемо наші дизайни.

Але точно знаємо, що по-особливому любимо цей день і те, що ви проводите його з Etnodim.

З Днем вишиванки!", – йдеться у повідомлені.

Це викликало шквал негативних коментарів та відписок від сторінки бренду.

Наприклад, заступниця громадської організації з прав людини STUDENA Оксана Іванців пише:

"Яке прикре самогубство – накликати на себе такий негатив серед своєї цільової аудиторії в день, коли навпаки можна було підвищити лояльність до бренду – це треба вміти. 

Якась патова ситуація: і видалити не можна, і вибачатись невідомо як і люди плюються", – пише вона. 

"З жалем відписалася від сторінки. Ці два тіла – явно не те, що може прикрасити будь-яку сторінку, включно з їхніми власними", – пише у коментарях клієнтка Марина Чуприна.

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А хтось обурювався, що президент вдягнув вишиванку як косоворотку.

Багато хто в коментарях зауважував, що бренд явно не розрахував політичні погляди своєї цільової аудиторії. 

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