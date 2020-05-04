В Україну завітали рожеві фламінго. Пояснюємо чому. ФОТО

На Тилігульському лимані, що знаходиться в Миколаївській та Одеській областях, з'явилися рожеві фламінго.

Про це на своїй офіційні сторінці у Facebook повідомляє Регіональний ландшафтний парк "Тилігульський".

"Першу інформацію про фламінго на лимані ми отримали від нашого колеги Павла Панченко.

Наукові співробітники парку відразу виїхали на акваторію лиману, щоб побачити, поспостерігати за фламінго і сфотографувати їх.

Птахів нарахували 5 особин.

Рожевий фламінго – єдиний вид фламінго, що мешкає на території колишнього Радянського Союзу, в казахстанських озерах Тенгіз, Челкартенгіз і Ащітастисор", – йдеться у повідомлені.

Фото: Facebook ландшафтного парку

Як пояснює орнітолог Наталія Атамась, вони зустрічаються в Україні на прольоті, й зараз у птахів саме весняна міграція.

"Це буває, хоч і досить рідко.

Декілька років назад фламінго загніздилися – перший раз в Україні – оце вже була справжня сенсація", – каже вона.

Facebook ландшафтного парку

Наталія Атамась пояснює, що цим птахам потрібні величезні, дуже солоні та мілкі водойми.

Facebook ландшафтного парку

Facebook ландшафтного парку

"Зараз лимани пересихають, і ці умови якраз такі, які їм і підходять.

Фламінго гніздуються групами та роблять гнізда з мулу та грязі.

Через потепління починають з'являтися як раз такі біотопи, як їм потрібно, тому ми сподіваємось, що частіше будемо їх бачити на міграції та годівлі, а там може й будуть гніздувати у нас на регулярній основі", – каже орнітолог.

Вона додає, що якщо факт гніздування все ж таки станеться, вкрай важливо не налякати птахів бажанням побачити їх, адже до мулу досить легко дістатися, а ці птахи – вкрай рідкісні для наших територій.

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