В Україну завітали рожеві фламінго. Пояснюємо чому. ФОТО

На Тилігульському лимані, що знаходиться в Миколаївській та Одеській областях, з'явилися рожеві фламінго.

Про це на своїй офіційні сторінці у Facebook повідомляє Регіональний ландшафтний парк "Тилігульський".

"Першу інформацію про фламінго на лимані ми отримали від нашого колеги Павла Панченка.

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Наукові співробітники парку відразу виїхали на акваторію лиману, щоб побачити, поспостерігати за фламінго і сфотографувати їх.

Птахів нарахували 5 особин.

Рожевий фламінго – єдиний вид фламінго, що мешкає на території колишнього Радянського Союзу, в казахстанських озерах Тенгіз, Челкартенгіз і Ащітастисор", – йдеться у повідомлені.

Фото: Facebook ландшафтного парку

Як пояснює орнітолог Наталія Атамась, вони зустрічаються в Україні на прольоті, й зараз у птахів саме весняна міграція.

"Це буває, хоч і досить рідко.

Декілька років назад фламінго загніздилися – перший раз в Україні – оце вже була справжня сенсація", – каже вона.

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Facebook ландшафтного парку

Наталія Атамась пояснює, що цим птахам потрібні величезні, дуже солоні та мілкі водойми.

Facebook ландшафтного парку

Facebook ландшафтного парку

"Зараз лимани пересихають, і ці умови якраз такі, які їм і підходять.

Фламінго гніздуються групами та роблять гнізда з мулу та грязі.

Через потепління починають з'являтися як раз такі біотопи, як їм потрібно, тому ми сподіваємось, що частіше будемо їх бачити на міграції та годівлі, а там може й будуть гніздувати у нас на регулярній основі", – каже орнітолог.

Вона додає, що якщо факт гніздування все ж таки станеться, вкрай важливо не налякати птахів бажанням побачити їх, адже до мулу досить легко дістатися, а ці птахи – вкрай рідкісні для наших територій.

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