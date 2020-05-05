"Щедрий вівторок": як зробити добро і долучитися до боротьби з пандемією

5 травня в Україні відзначають "Щедрий вівторок".

Ідея цього благодійного руху виникла у США ще у 2012 року.

Цей день мав спонукати людей чинити добро.

Ініціатива переросла у глобальний проєкт, що досі надихає тисячі людей по всіх куточках Землі та збирає мільйонні пожертви.

Україна вперше провела Щедрий Вівторок у 2018 році, ставши 154 країною, що долучилася.

Зазвичай День добрих справ припадає на вівторок після Дня подяки, але цьогоріч, у зв’язку з епідемією коронавірусу, його вирішили провести ще й 5 травня під назвою #ЩедрийВівторокNOW.

"#ЩедрийВівторокNow – це відповідь на кризу від COVID-19.

Він виник для того, щоб підкреслити вклад усіх тих, хто продовжує працювати та допомагати іншим!

Особливістю #ЩедрийВівторокNow є те, що ми разом боремось проти однієї проблеми.

Для нас важливо продемонструвати, що немає активностей, які проходять саме в цей день та в інші.

Важливо долучатись і робити навіть невеликий вклад у спільну справу", – каже Любов Раїнчук, координаторка проєкту #ЩедрийВівторок.

Кожна гривня – на вагу золота

До акції 5 травня приєдналися вже чимало українських благодійних організацій як регіональних, так і загальнонаціонального масштабу.

Цього року отримані кошти будуть спрямовані на боротьбу із пандемією та її наслідками.

Ось кілька добрих ініціатив, які можна підтримати фінансово (із повним переліком можна ознайомитись на офіційному сайті Щедрого Вівторка):

Благодійна організація "СОС Дитячі Містечка" Україна запускає одразу кілька проєктів для родин із дітьми, які через пандемію опинилися у скруті. Протягом дня 5 травня проходитимуть безкоштовні онлайн консультації від психологів та соціальних педагогів організації для одиноких мам. Також до Щедрого Вівторка NOW стартує марафон зі збору коштів для родин, які знаходяться у кризовій ситуації, в Київській та Луганській областях. Допомогти можна через офіційний сайт фонду чи надіславши СМС на номер 88070 (вартість 10 грн).

запускає одразу кілька проєктів для родин із дітьми, які через пандемію опинилися у скруті. Протягом дня 5 травня проходитимуть безкоштовні онлайн консультації від психологів та соціальних педагогів організації для одиноких мам. Також до Щедрого Вівторка NOW стартує марафон зі збору коштів для родин, які знаходяться у кризовій ситуації, в Київській та Луганській областях. Благодійний фонд "Киян" займається збором коштів на закупівлю засобів індивідуального захисту та медикаментів для лікарні №4 м. Києва.

займається збором коштів на закупівлю засобів індивідуального захисту та медикаментів для лікарні №4 м. Києва. Громадська Організація "Дім Милосердя" підтримує безпритульних людей похилого віку та людей з інвалідністю, які опинились без даху над головою.

підтримує безпритульних людей похилого віку та людей з інвалідністю, які опинились без даху над головою. Всеукраїнська благодійна організація "Даун Синдром" займається забезпеченням потреб дітей із синдромом Дауна. В рамках Щедрого Вівторка спільно із партнерами запустили безкоштовні онлайн заняття з танців та фітнесу, метою яких є збір коштів для підопічних.

Як допомогти, якщо не грошима

Щоб приєднатись до всесвітньої ініціативи, не обов’язково робити фінансові внески. Долучитись можуть і ті, хто не може чи не готовий допомагати грошима. Все, що потрібно – це телефон чи ноутбук, і можна реалізувати якийсь із варіантів:

провести безоплатне онлайн заняття, якщо ви надаєте консультації, скажімо, у сфері освіти, психології, юриспруденції тощо;

записати відеоролик на підтримку медиків, які допомагають у боротьбі із COVID-19;

проявити турботу до знайомих літніх людей, поцікавитися станом їхнього здоров’я, запитати, чи не потрібна допомога та ін.

Крім того, користувачі соціальних мереж можуть підтримати благодійну ініціативу, долучившись до тематичних флешмобів.

Зокрема, у Facebook ініційовано флешмоб "РАЗОМ МИ". Щоб стати учасником потрібно виконати декілька простих умов:

запостити фотографію з написом "Разом ми зможемо/карантинимо/підтримуємо";

написати кілька слів про ініціативу, поставити тег #ЩедрийВівторокNow.

Ще один флешмоб #поодинці_разом від благодійної організації СОС Дитячі Містечка закликає ділитися у соцмережах історіями про допомогу.

Під цим тегом організатори пропонують розповідати історії допомоги та підтримки, при чому неважливо яких масштабів – чи ви допомогли перейти дорогу бабусі, чи своєю підтримкою врятували людське життя.

Ділитись просять як благодійників, так і тих, кому допомогли, або хто зараз потребує допомоги.

Основна мета – показати об’єднуючу та всемогутню силу добра.

"За 16 років діяльності нашої організації в Україні ми бачили десятки тисяч історій порятунку та допомоги.

Так, наразі серед підопічних нам сімей є понад 100, для яких пандемія стала критичною саме в фінансовому плані – тут потрібні матеріальні ресурси.

Але часто допомогти родині подолати кризу можна завдяки моральній підтримці, вчасному доброму слову, позитивному прикладу.

Тому ми сподіваємось, що історії, об’єднані тегом #поодинці_разом додадуть віри та сил тим, хто цього сьогодні вкрай потребує", – зазначає Сергій Лукашов, національний директор благодійної організації СОС Дитячі Містечка Україна.

Зі світу по нитці: про щедрість в інших країнах

До Дня добрих справ щороку у світі долучаються мільйони учасників.

Не менше благодійників очікують організатори й зараз. Люди з усіх куточків світу навперебій розповідають у соцмережах як примножили добро у Щедрий Вівторок.

Ось, наприклад, кілька проєктів від учасників з різних країн:

у США проводять автопробіг на підтримку тих спеціалістів, які беруть активну участь в боротьбі з вірусом;

у Нідерландах студенти розробили сайт, де будь-хто може попросити чи запропонувати допомогу. Наприклад, принести продукти літнім людям чи пояснити тему шкільного уроку;

у Португалії власники квартир, що зазвичай здавали житло туристам, надають квартири медикам безкоштовно.

Інструкція для проєктів, які бажають долучитись до #ЩедрийВівторокNOW:

розкажіть всім про свою участь вже сьогодні;

подивіться, які вже є ініціативи та проєкти (використовуйте хештеги, офіційні сторінки заходу);

поміркуйте, чим ви можете зараз допомогти;

подумайте, чому інші мають підтримати саме вашу ідею;

розробіть план, як будете привертати увагу до своєї ініціативи (яскраві ілюстрації, відеоряд, цікавий і зрозумілий текст);

скористайтеся допомогою #GivingTuesdayNow для підтримки свого проєкту.

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