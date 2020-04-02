Лікарям, пенсіонерам та всім: з'явився сайт, де можна отримати допомогу під час карантину

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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2 квітня 2020

Що вміють українці так це об'єднуватись під час кризи.

З початком пандемії та поширенням вірусу в Україні з'явилась велика кількість ініціатив, які допомагають лікарням, лікарям та незахищеним верствам населення.

Щоб орієнтуватись у всіх волонтерських проєктах, було створено сайт - covid19.help.ua, де зібрали базу волонтерських організацій. 

 Що вміють українці – так це об'єднуватись під час кризи.

Сайт створено в рамках медіа-ініціативи "Вірус позитиву". 

На сайті п'ять основних розділів за типом категорій для тих, кому адресується допомога: 

  • для лікарів;
  • для пенсіонерів;
  • для соціально незахищених верств населення;
  • для всіх громадян;
  • інші категорії.

Наприклад, в розділі "Для лікарів" можна дізнатись про перевезення медиків на роботу. 

 Сайт створено в рамках медіа-ініціативи "Вірус позитиву". 

В розділі "Для пенсіонерів" дізнатись, куди звернутись, якщо опинились у важкій ситуації через карантин, або подивитись, які волонтерські організації займаються забезпеченням продуктів. 

 

На сайті в розділі "Для кожного" зібрані такі ініціативи, як безоплатні консультації лікарів онлайн, можливість відправити гуманітарну допомогу лікарням, а також он-лайн перевірка на симптоми COVID-19.

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