Лікарям, пенсіонерам та всім: з'явився сайт, де можна отримати допомогу під час карантину

Що вміють українці – так це об'єднуватись під час кризи.
З початком пандемії та поширенням вірусу в Україні з'явилась велика кількість ініціатив, які допомагають лікарням, лікарям та незахищеним верствам населення.
Щоб орієнтуватись у всіх волонтерських проєктах, було створено сайт - covid19.help.ua, де зібрали базу волонтерських організацій.
|Що вміють українці – так це об'єднуватись під час кризи.
Сайт створено в рамках медіа-ініціативи "Вірус позитиву".
На сайті п'ять основних розділів за типом категорій для тих, кому адресується допомога:
- для лікарів;
- для пенсіонерів;
- для соціально незахищених верств населення;
- для всіх громадян;
- інші категорії.
Наприклад, в розділі "Для лікарів" можна дізнатись про перевезення медиків на роботу.
|Сайт створено в рамках медіа-ініціативи "Вірус позитиву".
В розділі "Для пенсіонерів" дізнатись, куди звернутись, якщо опинились у важкій ситуації через карантин, або подивитись, які волонтерські організації займаються забезпеченням продуктів.
На сайті в розділі "Для кожного" зібрані такі ініціативи, як безоплатні консультації лікарів онлайн, можливість відправити гуманітарну допомогу лікарням, а також он-лайн перевірка на симптоми COVID-19.
Вас також може зацікавити:
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.