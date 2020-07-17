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Тест

Чи вмієте ви відрізняти токсичний вплив у стосунках з людиною? Пройдіть ТЕСТ

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17 липня 2020

Токсичний вплив буває різними. Він часто проявляється у відносинах з батьками, друзями чи коханими.

Токсичність може бути позитивною, жити в "улюблених" фразах ваших рідних або виражатися у вигляді претензій чи маніпуляцій

Така поведінка здатна завдати болю на емоційному рівні, проте її важко розпізнати.

Найгірше – вона може передаватися і згодом впливати на ваше світосприйняття.

З таким явищем потрібно боротися. Перший крок – це усвідомлення.

Щоб перевірити, чи вмієте ви відрізніти токсичний вплив, "Українська правда. Життя" підготувала корисний тест.

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Якщо ваші переконання не співпадають з думкою батьків, що будете робити?

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Як гадаєте, ви кращі ніж "дитина маминої подруги"?

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Якої реакції чекаєте від друга, коли трапилося щось погане?

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Дитина розповіла вам про свій перший інтимний досвід. Як вчинете?

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Я займаюся своїм хоббі, бо...

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Рідні кажуть, що треба схуднути, але вдома завжди пропонують щось смачненьке. Ваша реакція?

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Як сприймаєте докір "у тебе руки не з того місця"?

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Уявімо, що ваша дитина захотіла стати репером. Як відреагуєте?

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Друзі весь час торочать, що карантин це круто! Але ви так не вважаєте...

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Якщо батьки сваряться між собою, кличуть вас на допомогу?

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Бабусі і дідусі втручаються у виховання дітей. Як вам таке?

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Батьки весь рік привозять соління, яке ви не їсте, а тепер хочуть допомоги на городі. Що скажете?

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