Чи вмієте ви відрізняти токсичний вплив у стосунках з людиною? Пройдіть ТЕСТ

Токсичний вплив буває різними. Він часто проявляється у відносинах з батьками, друзями чи коханими.

Токсичність може бути позитивною, жити в "улюблених" фразах ваших рідних або виражатися у вигляді претензій чи маніпуляцій.

Така поведінка здатна завдати болю на емоційному рівні, проте її важко розпізнати.

Найгірше – вона може передаватися і згодом впливати на ваше світосприйняття.

З таким явищем потрібно боротися. Перший крок – це усвідомлення.

Щоб перевірити, чи вмієте ви відрізніти токсичний вплив, "Українська правда. Життя" підготувала корисний тест.