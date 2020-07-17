Чи вмієте ви відрізняти токсичний вплив у стосунках з людиною? Пройдіть ТЕСТ

Токсичний вплив буває різними. Він часто проявляється у відносинах з батьками, друзями чи коханими.
Токсичність може бути позитивною, жити в "улюблених" фразах ваших рідних або виражатися у вигляді претензій чи маніпуляцій.
Така поведінка здатна завдати болю на емоційному рівні, проте її важко розпізнати.
Найгірше – вона може передаватися і згодом впливати на ваше світосприйняття.
З таким явищем потрібно боротися. Перший крок – це усвідомлення.
Щоб перевірити, чи вмієте ви відрізніти токсичний вплив, "Українська правда. Життя" підготувала корисний тест.