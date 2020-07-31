МОН опублікувало бюджетні місця у вишах на 2020-2021 навчальний рік

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
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31 липня 2020

2020 році загалом по Україні державне замовлення для бакалаврів складає 84,6 тис місць (в тому числі за денною формою – 77,6 тис), що на 5,9% більше, ніж у 2019 році.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.

"У 2020 році збільшилась кількість випускників 11-х класів на 11%, у порівнянні із 2019, тож і державне замовлення на бакалаврів та магістрів на основі повної загальної середньої освіти було відповідно збільшено", - повідомив гендиректор директорату вищої освіти та освіти дорослих Олег Шаров 29 липня під час пресбрифінгу щодо попередніх результатів ЗНО та початку вступної кампанії.

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Державне замовлення на підготовку бакалаврів у вишах, що належать до сфери управління МОН, збільшено зокрема на такі галузі технічного та освітнього профілю, як:

  • Інформаційні технології – на 39,9%;
  • Механічна інженерія – на 13,3%;
  • Електрична інженерія – на 11,6%;
  • Виробництво та технології – на 11,1%;
  • Гуманітарні науки – на 10,8%;
  • Хімічна та біоінженерія – на 10,0%;
  • Електроніка та телекомунікації – на 10,0%;
  • Аграрні науки та продовольство – на 9,1%;
  • Математика та статистика – на 8,8%.

Водночас зменшено обсяг державного замовлення для бакалаврів на ті спеціальності, кількість випускників яких на ринку праці відчутно переважає потребу. Зокрема це: 

  • Сфера обслуговування – на 47,4%:
  • Журналістика – на 30,3%;
  • Управління та адміністрування – на 24,0%;
  • Право – на 17,6%;
  • Соціальні та поведінкові науки – на 11,6%;
  • Міжнародні відносини – на 6,3%.
 Фото:  Wavebreakmedia/Depositphotos

Обсяг держзамовлення за освітнім ступенем "Магістр" на основі бакалавра становить у 2020 році  45 тис місць.

Для магістрів медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування обсяг держзамовлення складає 6,04 тис місць.

Цього року на аспірантуру та докторантуру державне замовлення складає  4 288 та 431 місць відповідно.

Подивитися, скільки державних місць виділили на конкретний університет, можна тут.

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