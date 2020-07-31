МОН опублікувало бюджетні місця у вишах на 2020-2021 навчальний рік

2020 році загалом по Україні державне замовлення для бакалаврів складає 84,6 тис місць (в тому числі за денною формою – 77,6 тис), що на 5,9% більше, ніж у 2019 році.
Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.
"У 2020 році збільшилась кількість випускників 11-х класів на 11%, у порівнянні із 2019, тож і державне замовлення на бакалаврів та магістрів на основі повної загальної середньої освіти було відповідно збільшено", - повідомив гендиректор директорату вищої освіти та освіти дорослих Олег Шаров 29 липня під час пресбрифінгу щодо попередніх результатів ЗНО та початку вступної кампанії.
Державне замовлення на підготовку бакалаврів у вишах, що належать до сфери управління МОН, збільшено зокрема на такі галузі технічного та освітнього профілю, як:
- Інформаційні технології – на 39,9%;
- Механічна інженерія – на 13,3%;
- Електрична інженерія – на 11,6%;
- Виробництво та технології – на 11,1%;
- Гуманітарні науки – на 10,8%;
- Хімічна та біоінженерія – на 10,0%;
- Електроніка та телекомунікації – на 10,0%;
- Аграрні науки та продовольство – на 9,1%;
- Математика та статистика – на 8,8%.
Водночас зменшено обсяг державного замовлення для бакалаврів на ті спеціальності, кількість випускників яких на ринку праці відчутно переважає потребу. Зокрема це:
- Сфера обслуговування – на 47,4%:
- Журналістика – на 30,3%;
- Управління та адміністрування – на 24,0%;
- Право – на 17,6%;
- Соціальні та поведінкові науки – на 11,6%;
- Міжнародні відносини – на 6,3%.
|Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos
Обсяг держзамовлення за освітнім ступенем "Магістр" на основі бакалавра становить у 2020 році 45 тис місць.
Для магістрів медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямування обсяг держзамовлення складає 6,04 тис місць.
Цього року на аспірантуру та докторантуру державне замовлення складає 4 288 та 431 місць відповідно.
Подивитися, скільки державних місць виділили на конкретний університет, можна тут.
Вас також може зацікавити:
Міністерство освіти і науки Шкарлета: спадок від попередньої команди та перспективи. Інтерв'ю з ексзаступником МОН Єгором Стадним
Особливості спрощеної процедури вступу ветеранів війни до вишів у 2020 році
Учні, звільнені від ДПА, можуть вступати у виші. Пояснюємо, що це означає
Визначили мінімальні бали ЗНО з географії та хімії, з якими можна вступати у виш
Свої чи чужі: чому немає "зради" у вступі дітей з ТОТ в українські виші
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.