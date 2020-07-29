Учні, звільнені від ДПА, можуть вступати у виші. Пояснюємо, що це означає

Заклади вищої освіти не мають права відмовляти у вступі абітурієнтам, у яких в свідоцтві про повну середню освіти є запис "звільнений" від Державної підсумкової атестації.

Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко під час брифінгу 29 липня.

"Хочемо надати остаточне роз'яснення для вступників, щодо наявності у свідоцтві про повну загальну середню освіту оцінок ДПА.

Жоден заклад вищої освіти не має права відмовляти у прийнятті документів через запис "звільнений від ДПА".

Відповідно до нормативних документів середній бал додатка до зазначеного документу розраховується як середнє арифметичне усіх зазначених в додатках та документах оцінок", – зазначає Андрій Вітренко.

Виші не мають права відмовляти у вступі абітурієнтам у яких в свідоцтві про повну середню освіти є запис "звільнений". Фото vadimphoto1@gmail.com/Depositphotos

Державна підсумкова атестація, зазвичай, проходить у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Тобто раніше результати ЗНО були потрібні для розрахунку середнього балу атестата, а також вступу.

Проте цьогоріч всі українські школярі були звільнені від обов'язкового проходження ДПА.

Це означає, що бали ЗНО не обов'язково переводити у 12-бальну шкалу та зазначати у сертифікаті про повну середню освіту.

Їх необхідно подати лише при вступі у вищий навчальний заклад.

"За українським законом – цьогоріч всі звільнені від ДПА.

Вступники мали вибір – або вони хочуть вказувати результати ЗНО як ДПА, або – ні.

Якщо ні – в атестаті просто був зроблений запис "звільнений від ДПА".

Для тих, хто був звільнений від ДПА, середній бал розраховується лише з предметів", – пояснюють у прес-службі МОН.

Тобто, якщо учень хоче вступити у вищий навчальний заклад, він може скористатися атестатом із позначенням "звільнений від ДПА".

У відомстві зазначають, раніше навіть ті учні, які не хотіли продовжувати навчання – повинні були здавати ЗНО, щоб отримати атестат. А цього року такої необхідності немає.

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