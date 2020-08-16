Як розвинути у дитини екосвідомість

Анастасія Пасічна "Дружня школа"
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16 серпня 2020

Невеличкі кроки здатні змінити ставлення до звичних нам речей в бік екосвідомості.

Достатньо лише об’єднатися та вплинути на формування екосвідомості як у дітей, так і у дорослих.

Разом з екоблогеркою і мамою двох дітей Марією Осадчук та проєктом Zero Waste School з’ясовуємо, як розвинути екосвідомість у дитини та допомогти реалізувати ці навички в житті. 

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Діти, дуже енергійні та завзяті, коли вони бачать якусь важливу для них річ. І тоді їх не зупинити, поки вони не досягнуть своєї мрії!

Якщо навчити їх важливих речей, призвичаїти до екологічних звичок, вони навчать цього всіх довкола.

Марія Осадчук переконує: "Виховати екосвідоме покоління можна тільки, якщо ми не будемо показувати їм приклад.

Починати потрібно з себе і рухатись разом, мотивуючи один одного". 

Марія Осадчук, екоблогерка і мама двох дітей

З чого почати?

З екологічного ставлення. Людина, вихована у турботі та зі збереженням особистих меж, буде цінувати та піклуватися про навколишній світ, тому що знає, як важливо дотримуватися цих меж.

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Тому пояснюйте – що, звідки, для чого і чому. Пояснюючи дитині прості речі, навіть, для себе усвідомлюєш багато цікавого, корисного та важливого.

Наприклад, з чого робиться папір та скільки води, електроенергії і дерев для цього потрібно.

Багато дорослих не усвідомлюють цих масштабів. А розповідаючи про це дітям, починають бачити і розуміти необхідність екологічного ставлення до оточуючих речей.

Не примушуйте, а підтримуйте ініціативу. Будьте поруч, допомагайте за необхідності і показуйте приклад.

Пояснюючи дитині прості речі, навіть, для себе усвідомлюєш багато цікавого,
корисного та важливого

Блогерка впевнена, що для того, щоб сформувати еконавички необхідно зрозуміти і донести цінність: 

"От наприклад, коли навчають дитину чистити зуби, чому вона потім продовжує їх чистити?

Завдяки цінності. Дитина розуміє, що це треба робити задля білих і гарних зубів, щоб не ходити до стоматолога, щоб можна було їсти цукерки, тому що батьки так роблять. Так поступово формується звичка. 

Найпростіший спосіб показати цінність екологічних звичок це почати зі збору макулатури. Її приймають майже у кожному дворі і її легко збирати".

Щоб пояснити дитині, що таке макулатура та навіщо її здавати на переробку, Марія Осадчук пропонує поговорити про зв’язок усього у природі.

Наприклад, про дерева, які поглинаючи вуглекслий газ, дають нам свіже повітря – кисень. Відповідно, щоб вберегти ресурси планети – ліси, кисень, воду – потрібно скорочувати виробництво паперу і здавати макулатуру на переробку.

Ось кілька аргументів щодо необхідності збирання макулатури, які Марія озвучує і своїм дітям теж:

  • на виготовлення 40 пачок паперу потрібно одне велике дерево,
  • щоб виготовити тільки один білий аркуш, знадобиться майже пів літра води,
  • воду, яку використовують для виробництва паперу, вже не можна буде пити – під час перетворення деревини на целюлозу використовується понад 200 різних хімічних речовин,
  • на виручені кошти за здачу вторинної сировини можна купити смаколик.

Останній аргумент точно сподобається будь-якій дитині.

На думку Марії, чудовою практикою є збирання макулатури і вдома, і у школі. Тоді дитина бачить цінність від авторитетних дорослих.

А про папір вчитель може розповідати на уроках "Я досліджую світ", охоплюючи такі дисципліни як:

💚  географія – в якій місцевості вирубуються ліси;

💚  екологія – які наслідки має виробництво паперу для екології та які шляхи вирішення;

💚  хімія – розповісти, як виробляється папір;

💚  класна година або вчитель праці – виготовити папір самостійно, або робити поробки з уже використаного паперу; 

💚  історія – про історію розвитку паперової промисловості;

💚  біологія – про шкоду для рослин та тварин, яку завдає безконтрольне вирубування лісів для виробництва паперу.

Власним досвідом розвитку екосвідомості серед учнів діляться і вчительки з різних регіонів України.  

ОЛЬГА ДЕМЧЕНКО

учасниця Zero Waste School 2018, вчителька біології та екології Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №32

Ольга Демченко, вчителька біології та екології

– Найбільш стійкі навички формуються у дитини з раннього дитинства. І що раніше ми починаємо закладати в своїх учнів базові уявлення про довкілля, то простіше потім нашаровувати нову інформацію й навички.

Існує багато теорій про те, до якого віку можна ефективно навчати дітей, але загалом всі вони стверджують: чим раніше – тим краще.

Для мене дуже показовим є один випадок, який я та моя екологічна команда спостерігали на одному з фестивалів, де ми закликали людей сортувати відходи.

Тоді до наших контейнерів підійшов батько з дитиною двох-трьох років, яка тримала обгортку від цукерки. Він почав розповідати їй чому потрібно сортувати і як це правильно робити.

Можливо дитина не усвідомила на 100% свої дії, але її батько вже зробив перший крок для того, щоб закласти основу для розвитку екосвідомості своєї дитини.

У школі намагаємось інформацію підбирати звертаючи увагу на вік дітей. Ми помітили, що навіть між учнями 1-х і 2-х класів є величезна різниця і ті методи, які працюють для одних, не будуть ефективними для інших. 

Щоб викликати емпатію у дітей пояснюємо через емоції. Для цього використовуємо малюнки та світлини природи. Лише коли учні відчувають певні емоції і задумуються над питаннями довкілля, після – спонукають до певних змін своїх батьків та друзів.

Неодноразово чула історії від батьків, коли їхні діти виявляють ініціативу сортування відходів вдома і через це дорослі теж набувають цю еконавичку. 

Основний акцент робимо на постановках екологічних казок. Самостійно пишемо тексти, розподіляємо ролі серед учнів старших класів і презентуємо їх школярам 1-4 класів.

Важливо, що наші казки є не просто виставами, а вони у собі мають й інтерактивну частину, яка включає в собі різні завдання. Це гарний спосіб не лише донести до учнів важливість правильного ставлення за довкіллям, але й особисто залучити їх до екологічних ініціатив.

Також проводили спільний урок з вчителем інформатики. Діти на комп’ютерах грали в екологічні ігри, що формувало у них навички правильного поводження з відходами. Діджиталізація може бути корисною й допомогти розвинути екосвідомість у дітей.

ВАЛЕНТИНА ТРИМАНОВА

учасниця Zero Waste School 2020, вчителька Миколаївської загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів № 31

Валентина Триманова, вчителька

– Враховуючи вікові особливості та короткочасність концентрації уваги, я використовую активні ігрові методи діяльності у позаурочний час.

Саме через знайомство учнів з екогероями – різноманітними персонажами, які розповідають про довкілля, – вони дізнаються про особливість та важливість екодружнього способу життя.

Знайомство з кожним екогероєм супроводжується проходженням невеличкого гейміфікованого квесту. Від імені персонажа можна дізнатись, на скільки покращились власні знання.

Після проходження квесту кожен отримує у подарунок набір стікерів екогероїв у Telegram.

Також я маю методику гейміфікації для молодшої школи: проведення квестів або ігор на тематику сортування відходів, шляхом знайомства дітлахів з основними екогероями по локаціях, а по завершенню гри чи квесту учні отримують подарунок.

Як показує досвід, такі форми роботи з учнями не лише дають корисну інформацію, але й спонукають до дій.

НАТАЛІЯ СКЛЯРУК

учасниця Zero Waste School 2020, вчителька біології та хімії Дмитрушківського ліцею (Уманського району, Черкаської області)

Наталія Склярук, вчителька біології та хімії

– Правильні екозвички формуються у дитини як норма, якщо розвивати їх паралельно зі вмінням говорити, ходити чи правильно тримати ручку або писати з нахилом.

Головне: не забувати, що аудиторія – діти. Вони не сприймають суху теорію й не будуть переглядати документальні кадри чи слухати статистику.

До їхньої свідомості можна достукатись використовуючи звичні для них процеси гри – чи то у реальному житті, чи то в телефоні та комп'ютері. Сучасний світ дає нам усі технологічні можливості для цього.

Для своєї роботи ми обрали образи позитивних екогероїв "Веселих смітників" – це герої у вигляді звичайних смітників, але які через позитивні емоції доносять важливу інформацію про наше довкілля.

Діти обожнюють і гарно запам'ятовують героїв мультфільмів чи казок.

Якщо про екозвички їм розповість хтось з дорослих, то ця інформація буде сприйматися і засвоюватись зовсім інакше.

А якщо до них в гості прийдуть казкові герої і розкажуть хто вони, чого прийшли навчити, а якщо ще й будуть смішними та потанцюють чи пограються з ними, то дітки запам'ятають і героїв, і корисну інформацію.

Коли сформована одна екологічна звичка, можна переходити до інших, поступово крок за кроком навчаючи себе і дітей екологічно і відповідально ставитись до ресурсів планети.

Анастасія Пасічна, "Дружня школа", спеціально для УП.Життя

Цей матеріал створений за фінансової підтримки Європейського Союзу та Міністерства закордонних справ Фінляндії.

Висловлені в цьому матеріалі думки жодним чином не відображають офіційний погляд Європейського Союзу чи Міністерства закордонних справ Фінляндії.

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