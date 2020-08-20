25% дисертації Шкарлета – переписані. Більша частина – з російських джерел

25% тексту докторської дисертації в.о. міністра освіти Сергій Шкарлета складається з російських джерел.

Такого висновку дійшли науковці Юрій Бойко та Василь Садовий, які проаналізували дисертацію очільника МОН.

Сергій Шкарлет захистив дисертацію на здобуття доктора економічних наук 24 січня 2008 року.

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Попередній аналіз статті для докторської дисертація в.о. міністра освіти виявив суцільний плагіат – збіги з працями інших науковців становили 87,4%.

Друга стаття, яку аналізують науковці це:

Шкарлет С.М. Діапазонний підхід ідентифікації стану економічної безпеки та конкурентоспроможності підприємства в контексті оптимальності засад його інноваційної політики // Сіверянський літопис. – 2006. – №2(68). – С. 138–142. (знайти її можна тут; вебархівна копія тут).

Аналіз виявив, що в цю статтю, а відповідно і в текст своєї дисертації, Шкарлет переписав російську дисертацію (знайти її можна тут, тут або тут).

Назва дисертації:

Силкина Галина Юрьевна. Моделирование динамики инновационных процессов. – Дисс… доктора экон. наук, специальность 08.00.13 – Экономико-математические методы. Нижний Новгород, 2000.

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"У порівняльних таблицях жовтим кольором показані повні збіги, бірюзовим – синоніми та перефразування, а зеленим – заяви Шкарлета про те, що це саме він є автором висловлених пропозицій чи висновків.

Символом <…> позначені пропуски тексту, які зроблені, щоб вирівняти порівнювані тексти", – пояснюється в аналізі.

Науковці зазначають, що посилання №2, яке вставив Шкарлет, – це книга "Введение в динамику управляемых систем" (под ред. В. В. Александрова, М.: Мех.-мат ф-т МГУ, 1993), а №6 – це "Мир управления проектами. Основы, методы, организация, применение" (под ред. Х. Решке, Х. Шелле, М.: Аланс, 1994).

"Перша майже вся нашпигована різними формулами, але цієї формули, яку Шкарлет переписав з дисертації Г. Сілкіної, немає, а в другій узагалі немає жодної формули, тому є всі підстави вважати, що ці неправильні посилання він зробив навмисно. Відсутність цієї формули в посиланнях [2, 6] свідчить про те, що саме дисертація Сілкіної була джерелом текстових запозичень для Шкарлета", – пишуть вони.

Також науковці вказують на присутність машинного перекладу:

"Зводиться до послідовності таких періодичних". Періодичних чого? Це ж явно якась комп’ютерна програма перекладала"

Також науковці вказують на присутність машинного перекладу: "Зводиться до послідовності таких періодичних". Періодичних чого? Це ж явно якась комп’ютерна програма перекладала"



В наступному скріні вказують на такі помилки:

"Таким чином, за Шкарлетом, у діапазону існують не верхня та нижня межі (чи границі), а верхня та нижня поверхні! У формулі F(t0)F0 Ì X0 × Y0, як легко побачити, Шкарлет втратив знак рівняння.

Ну а з посиланням №5 у Шкарлета (це книга: Кругликов А.Г. Системный анализ научно-технических нововведений. – М., Наука, 1991) – теж хохма: там немає таких російських слів як "диапазон", "оптимистический" и "пессимистический". Тобто знову маємо фальшиве посилання на джерело, в якому насправді немає тієї інформації, на яку начебто вказує Шкарлет".

Таким чином, за Шкарлетом, у діапазону існують не верхня та нижня межі (чи границі), а верхня та нижня поверхні!

Окремо науковці вказують на ідентичність певних малюнків.

Третя стаття, яку аналізували науковці це:

Шкарлет С.М. Практична реалізація функціонально-вартісного управління потенціалом економічної безпеки підприємства у контексті використання засад його інноваційної політики // Сіверянський літопис. – 2007. – №1. – С. 172–178. (знайти її можна тут; вебархівна копія тут).

"У цю статтю, а значить, і у свою дисертацію, С. Шкарлет знову переписав ту саму російську дисертацію Г. Ю. Сілкіної, до того ж він переписує текст просто підряд, не заморочуючись, хоча й змінює певні словесні вирази", - кажуть Бойко та Садовий.

Всього науковці проаналізували 5 частин робіт Шкарлета й дійшли такий висновків:

Основний матеріал дисертації С. Шкарлета викладений на с. 16–377 (усього – 362 сторінки).

Академічний плагіат виявлений на с. 53–64, 284–292, 295–304, 307–308, 318–376 (усього – 92 сторінки), що складає 25,4%.

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