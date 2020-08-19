У новому навчальному році знову будуть уроки по телевізору – Шкарлет

В новому навчальному році теленавчання продовжиться.
На думку в.о. міністра освіти Сергія Шкарлета, телебачення – найпоширеніший інформаційний канал, який дає можливість донести інформацію до найвіддаленіших куточків.
Про це він заявив у програмі "Офіційна розмова" на телеканалі "Дім".
"У Міністерстві освіти є ще 74 школи, в яких немає інтернету.
Їх було 609 приблизно, на початок минулого року, потім – 260.
Наразі 74 школи – без інтернету.
Але над цією проблемою разом із Міністерством цифрової трансформації ми теж працюємо", – додав Шкарлет.
|Фото: speedo101/Depositphotos
За словами очільника МОН, в міністерстві працюють над тим, щоб охопити набагато більшу аудиторію цих уроків, включно до 11 класу, а також максимально забезпечити школи інтернетом.
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