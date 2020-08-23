27 україномовних подкастів на будь-який смак. ДОБІРКА

Часом нашому мозку бракує інтелектуальних розмов, які допомогли би пізнати щось нове. Часом – цікавих історій на ніч.

Корисну та пізнавальну інформацію, пояснення, відповіді на свої запитання та навіть натхнення ви зможете знайти у добірці україномовних подкастів від "Української правди. Життя".

Це подкасти про життя, здоров’я та науку, культуру, технології і те, як вони впливають на нас, про суспільство і політику, про ті питання, які турбують нас сьогодні і тривожитимуть завтра.

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Життя

"Розмови двох не експертів про все, що цікаво і незрозуміло", – так позиціонують свій подкаст автори Кріс Косик і Дмитро Малєєв.

Серед тем:

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Про дивні традиції світу,

Про ідеї, які змінили світ,

Про парадокси.

Подкаст від "Радіо Поділ" про розумне споживання в сучасному світі.

"Світом блукає привид антропоцену – доби, коли людство впливає на всі процеси на планеті та впевнено несеться в прірву.

Деякі люди впали від цього у відчай, інші чинять спротив, але більшість не має жодної уяви про найповільніший кінець світу в історії", – йдеться в описі подкасту.

Автори допомагають розібратися, як розпізнати антропоцен в новинах, у власній поведінці та в житті.

Це подкаст про психологію простими словами від The Village Україна.

Перший сезон присвячений емоціям: він про злість, ревнощі, самотність, приниження, нудьгу та інші відчуття.

Фото: HayDmitriy/Depositphotos

Здоров’я та наука

Подкаст журналістки "Української правди. Життя" Наталії Бушковської про наше здоров'я та про те, як не хворіти.

А якщо хворіти, то без зайвої шкоди для організму.

Наталя не пропускає до ваших вух фейки та антинаукову маячню та запрошує до розмови кваліфікованих лікарів та експертів.

Ось декілька тем, які можуть вас зацікавити:

Диво у пробірці: Як проходить штучне запліднення, та з чого починається день ембріолога

Наш мозок любить секс. Або як наука пояснює кохання

Головний біль: чому він виникає та як його подолати?

Цей подкаст створюють журнал "Куншт" та "Громадське радіо".

Вони озвучують науково-філософські статті та обговорюють проблемні питання науки, розвиток технологій, відкриття тощо.

Ще один подкаст від журналу "Куншт".

Автори обіцяють познайомити слухачів із шахраєм, який вдавав з себе лікаря, обманув двох президентів та став телезіркою.

Кажуть, що проведуть у цехи створення глибоких фейків та ботоферм, покопирсаються у дисертаціях плагіаторів та процедурі присудження Нобелівських премій.

Подкаст допомагає краще розуміти науку та як вона впливає на наше щоденне життя.

Наприклад:

Як на нас впливає освітлення в час, коли за вікном вже темнота?

Що таке соціальний джетлаг і як ми його для себе створюємо?

Як жити парам, у яких дуже різні добові ритми?

Що таке "патофізіологія"?

Як пандемія реалізувала мрії антивакцинаторів?

Та багато іншого.

Культура

Це подкаст режисера та сценариста Нарімана Алієва.

"Я запрошую до себе цікавих людей з якими говоримо "безкультурно про культуру", - розповідає автор подкасту.

Серед його гостей письменниця та режисерка Ірина Цілик, програмний директор Кримського Дому Алім Алієв та інші.

Тут вам розкажуть про популярні ігрові, соціальні, -кіно та -муз новини з "мемасами і хехами".

У подкасту є також YouTube-версія.

Якщо ви любите світову літературу – вам сюди.

Це подкаст від колишньої радіожурналістки Іванни Шкромиди. Вона розповідає про світову літературу та письменників.

Наприклад, про Вільяма Берроуза, Альбера Камю, Джордж Орвелла та інших.

Подкаст "Української правди" та Українського інституту книги.

У ньому відомі українці розповідають про свою улюблену літературу та читають уривки з творів.

Ще один подкаст від "Української правди". Його авторка, українська кінопродюсерка та сценаристка Анна Паленчук дискутує з відомими людьми в галузі про найгучніші кіно та телепроєкти.

Автор подкасту запевняє, що це можливість потрапити у світи, яких вже давно немає.

Наприклад, в забуті африканські імперії, уламки дракарів на дні океану, до руїн, схованих в індонезійських джунглях.

Автор подкасту обіцяє, що контент буде про музику, будуть інтерв'ю з різними культурними діячами, обговорення новин і "всяке всяке всяке".

У нього в гостях вже був популярний український ютубер Тайлер Андерсон з каналу Geak Journal, гурт [О] та інші цікаві люди.

Суспільство і політика







Це один із подкастів "Радіо Поділ".

Його веде співзасновник проєкту Павло Бондаренко, де розповідає, як технології впливають на суспільство та що з цим нам робити.

Зокрема, про взаємодію пристроїв із органами чуття людини, способи обробки інформації нашим мозком та перспективи доповненої реальності.

Наприклад, в одному із останніх випусків Павло говорить про "негативну сторону технологій в умовах домашнього офісу, про медитацію, хедспейс, хлібну закваску та відеозв’язок".

Це подкаст про "історію, медіа та "як пощастить".

Теми подкасту небанальні, і серед них точно можна знайти щось корисне і цікаве для себе.

Наприклад:

Чому в Сполучених Штатах проти поліцейського свавілля виходять мільйони, а в Україні декілька сотень?

"Смерть в українському експресі": Скільки разів ми вмираємо? Як наші тіла та способи поховань стають об’єктами біо- та некрополітик? Чому смерть – табу?

Як перейти на українську,

Протести в Білорусі та B2B у Росії,

Президент Вест та фантастична брехня Путіна,

Що з українським стендапом,

Чому репресують кримських татар?

Це лише невелика частина питань, які підіймалися у "Подкаст Підкаст".

Ведучі Олексій Кушнір та Олег Ідолов обговорюють політичні та соціальні теми "без претензії на експертність" та інколи запрошують гостей.

Подкаст від "Української правди" про актуальні питання, які ставлять читачі.

Наприклад:

Яким буде ринок азартних ігор в Україні?

Що треба знати про сурогатне материнство в Україні?

Як політичні сили готуються до місцевих виборів?

Якщо у вас є питання, підписуйтесь на телеграм-канал "УП. Кляті питання", та запитуйте щось за допомогою нашого бота @UkrPravdaQuestionsBot.

Також питання можна відправляти на пошту smm@pravda.com.ua разом з відгуками та побажаннями.

Тут ви почуєте розмови із підприємцями та громадськими діячами.

Подкаст стане у нагоді тим, хто цікавиться менеджментом та управлінням і хоче чи вже має власну справу.

Ось декілька цікавих випусків:

Масштабуйся або йди з ринку. Роман Гавриш з Aimbulance про маркетинг та рекламу.

Ребрендинг в кризу. Ольга Нестеренко з NEBO ideas agency.

Ярослава Кравченко про театр як про бізнес, гнучкий графік та різноформатне мистецтво.

Це подкаст від "Центру спільних дій" про усі не завжди зрозумілі рішення, які ухвалює влада.

Автори відфільтровують найважливіші ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента та розповідають про них людською мовою.

Це подкаст про те, як зміняться різні сфери нашого життя після карантину, від "Української правди", Центру журналістики Київської школи економіки, Hromadske.ua та аналітичної платформи VoxUkraine.

"Ми, Дарина Заржицька та Оксана Дащаківська, ведучі подкасту "Макіавельки", також часто боїмося читати, що коїться в цьому світі, бо останнім часом мало що розуміємо.

І навіть наша політологічна освіта тут мало чим допомагає, тож ми вирішили розібратися з сучасними політичними трендами через розмови та записати їх у подкаст", – пишуть авторки подкасту.

Вони обіцяють розібратися з популізмом, жіночим питанням у політиці, виборами, технологіями та іншим.

Наприклад:

Перші після чоловіка: про перших леді,

Не Ґретою єдиною: про підлітків у політиці,

Чи можливе життя без політики?

Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos

Медіа та комунікації

Це ще один подкаст "Радіо Поділ". У ньому ведуча Анна Цяцько та її гості розповідають про державні комунікації, діляться досвідом роботи в державних інституціях, лайфхаками, успішними кейсами та провалами.

Серед питань, які піднімає Анна:

за який час журналіст може перетворитися на прессекретаря,

чи можливо перестати постійно гасити комунікаційні пожежі і займатися стратегічними комунікаціями,

де закінчуються можливості комунікацій;

про те, на кого працює комунікаційник у державних інституціях;

внутрішня кухня комунікаційної команди;

та багато інших цікавих речей.

Ще один подкаст від "Радіо Поділ".

Він про те, як будувати комунікації між людьми так, аби розвивати свідоме та толерантне суспільство.

У подкасті від меж гумору до сексизму, від психічних розладів до мови ворожнечі.

Серед цікавих випусків:

Шльондроцькування, телегонія та інші смішні страшні слова, яких не має існувати.

Короткий екскурс у дискримінацію за зовнішнім виглядом.

Видання TheUkrainians запустило подкаст про українські медіа.

Молоді медіа-менеджери, медіа-активісти та журналісти розповідають про виклики незалежних медіа в Україні, про корисні інструменти й можливості для створення ефективної медіа-організації.

Бізнес

Подкасти КМБС

Це короткі аудіоінтерв’ю з викладачами Києво-Могилянської бізнес школи.

Вони будуть цікаві тим, хто планує відкрити або розвивати свій бізнес чи організацію.

Серед тем:

Персональні інвестиції: з чого розпочати,

Мотивація працівників: як з цим працювати,

Репутація організації: боротьба за розум та емоції тощо.

Ще один подкаст "Радіо Поділ" від засновників бару "Хвильовий".

Вони розповідають про барну культуру, діляться досвідом та лайфхаками відкриття бару з нуля.

Катерина Хорощак, УП.Життя

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