Мінекономіки схвалило фемінітиви: тепер "директорка", "авторка" або "майстриня" – офіційні назви

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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25 серпня 2020

Відтепер назву професії у кадрових документах можна вказувати у фемінітиві за бажанням користувачів. 

Про такі зміни йдеться у наказі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження Зміни № 9 до національного класифікатора ДК 003:2010" від 18 серпня. 

"У КП професійні назви робіт наводяться у чоловічому роді, окрім назв, які застосовуються виключно у жіночому роді (економка, нянька, покоївка, сестра-господиня, швачка). 

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За потребою користувача, при внесенні запису про назву  роботи до кадрової документації окремого працівника, професійні назви робіт можуть бути адаптовані для означенні жіночої статі особи, яка виконує відповідні роботи", – зазначається у документі. 

 Фото Deklofenak/Depositphotos

Наприклад, тепер у кадровій документації за бажанням можна зазначати "інженер" або "інженерка".

Зазначається, що такі корективи можна вносити відповідно до пункту 4 параграфа 32 Українського правопису, схваленого постановою Кабінету міністрів України.

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Фемінітиви – це щоденне свято, як добре ви їх знаєте?

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