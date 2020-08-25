Мінекономіки схвалило фемінітиви: тепер "директорка", "авторка" або "майстриня" – офіційні назви

Відтепер назву професії у кадрових документах можна вказувати у фемінітиві за бажанням користувачів.
Про такі зміни йдеться у наказі Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України "Про затвердження Зміни № 9 до національного класифікатора ДК 003:2010" від 18 серпня.
"У КП професійні назви робіт наводяться у чоловічому роді, окрім назв, які застосовуються виключно у жіночому роді (економка, нянька, покоївка, сестра-господиня, швачка).
За потребою користувача, при внесенні запису про назву роботи до кадрової документації окремого працівника, професійні назви робіт можуть бути адаптовані для означенні жіночої статі особи, яка виконує відповідні роботи", – зазначається у документі.
|Фото Deklofenak/Depositphotos
Наприклад, тепер у кадровій документації за бажанням можна зазначати "інженер" або "інженерка".
Зазначається, що такі корективи можна вносити відповідно до пункту 4 параграфа 32 Українського правопису, схваленого постановою Кабінету міністрів України.
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