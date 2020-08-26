Не сперечайтесь з тим, хто агресивно відмовляється вдягти маску. Заходи безпеки під час COVID-19 від експертів

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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26 серпня 2020

Нещодавно Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC) опублікував нові рекомендації, які мають допомогти обмежити випадки насилля під час пандемії COVID-19.

Зазначається, що коли працівники сфери послуг намагаються впроваджувати необхідні заходи безпеки проти COVID-19, наприклад, просять вдягти маску чи тримати соціальну дистанцію, то їм можуть погрожувати та навіть травмувати, пише CNN

Отож серед рекомендацій CDC:

  • тренінги для працівників з розв'язання конфліктів;
  • встановлення систем безпеки;
  • визначити місця, де працівник може укритись, якщо не почуває себе в безпеці.

У підсумку, для всіх нині важлива порада така: не сперечайтесь, якщо людина починає ставати агресивним та погрожувати.

 Нещодавно Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC) опублікував нові рекомендації, які мають допомогти обмежити випадки насилля на робочому місці під час пандемії COVID-19. Фото: khorsrork/Depositphotos

Такі рекомендації видали після декількох випадків погроз та насилля з боку клієнтів різних закладів.

Наприклад, 4 серпня в Пенсильванії засудили чоловіка, який вистрілив в працівника сигарної крамниці, коли його попросили надягти маску. 

При цьому в США деякі супермаркети, наприклад, Wallmart, Home Depot, CVS заявили, що будуть обслуговувати навіть тих, хто відмовляється носити маски.

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