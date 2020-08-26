Не сперечайтесь з тим, хто агресивно відмовляється вдягти маску. Заходи безпеки під час COVID-19 від експертів

Нещодавно Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC) опублікував нові рекомендації, які мають допомогти обмежити випадки насилля під час пандемії COVID-19.
Зазначається, що коли працівники сфери послуг намагаються впроваджувати необхідні заходи безпеки проти COVID-19, наприклад, просять вдягти маску чи тримати соціальну дистанцію, то їм можуть погрожувати та навіть травмувати, пише CNN.
Отож серед рекомендацій CDC:
- тренінги для працівників з розв'язання конфліктів;
- встановлення систем безпеки;
- визначити місця, де працівник може укритись, якщо не почуває себе в безпеці.
У підсумку, для всіх нині важлива порада така: не сперечайтесь, якщо людина починає ставати агресивним та погрожувати.
|Нещодавно Центр з контролю та профілактики захворювань США (CDC) опублікував нові рекомендації, які мають допомогти обмежити випадки насилля на робочому місці під час пандемії COVID-19. Фото: khorsrork/Depositphotos
Такі рекомендації видали після декількох випадків погроз та насилля з боку клієнтів різних закладів.
Наприклад, 4 серпня в Пенсильванії засудили чоловіка, який вистрілив в працівника сигарної крамниці, коли його попросили надягти маску.
При цьому в США деякі супермаркети, наприклад, Wallmart, Home Depot, CVS заявили, що будуть обслуговувати навіть тих, хто відмовляється носити маски.
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