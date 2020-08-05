Дистанційне спілкування з батьками, гігієна та екстернат для окремих учнів – рекомендації МОН школам

Міністерство освіти й науки України (МОН) надало рекомендації щодо безпечної роботи шкіл в новому навчальному році.

З 1 вересня у школах необхідно дотримуватись соціального дистанціювання і правил гігієни, педагогам варто спілкуватись із батьками переважно дистанційно, а учням із захворюваннями дихальної та імунної систем рекомендовано вчитись дистанційно або на екстернаті.

Про це йдеться на сайті МОН.

"Відповідно до рекомендацій МОЗ і ВООЗ, під час освітнього процесу в закладах необхідно дотримуватись принципів соціального дистанціювання і правил гігієни, використовувати засоби індивідуального захисту та уникати масових скупчень", – йдеться у повідомлені.

До старту навчального року засновникам закладів рекомендовано:

забезпечити школи дезінфікуючими та мийними засобами, засобами індивідуального захисту;

обладнати місця для обробки рук та збору використаних масок і рукавичок;

створити умови для соціального дистанціювання та уникнення скупчень.

Міністерство освіти й науки України (МОН) надало рекомендації щодо безпечної роботи шкіл в новому навчальному році.

Щоб створити умови для дистанціювання, зокрема рекомендовано:

відкрити декілька входів до будівлі,

збільшити відстань між партами,

використовувати розмітку на підлозі для організованого руху коридорами,

виокремити зони переміщення для різних вікових категорій учнів,

використовувати великі приміщення – зокрема актові зали, рекреації, коридори, адаптовані для потреб навчання,

за сприятливих погодних умов проводити заняття на відкритому повітрі,

встановити гнучкий графік початку занять для різних категорій учнів.

Для мінімізації пересування учнів у приміщеннях закладу МОН рекомендує закріпити за класами окремі навчальні кабінети.

Під час уроків учителям варто обирати види діяльності, які мінімізують безпосередній фізичний контакт між учнями.

Важливо зменшувати кількість комунікаційних вправ, як, наприклад, проведення ранкового кола.

МОН рекомендує закладам запровадити гнучку структуру навчального року – передбачити можливість змінювати терміни канікул, початку і завершення семестрів з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Крім того, на початку нового навчального року слід з’ясувати рівень опанування навчального матеріалу, який учні вивчали дистанційно наприкінці навчального року 2019/2020, і визначити необхідність повторно вивчати цей матеріал.

Спілкування педагогів із батьками слід здійснювати переважно дистанційно за допомогою доступних засобів зв’язку.

Робота груп продовженого дня та позашкілля має так само бути організована з урахуванням тимчасових рекомендацій Головного державного санітарного лікаря щодо протиепідемічних заходів у закладах освіти.

Нагадаємо, що головний санітарний лікар Віктор Ляшко надав тимчасові рекомендації щодо організації навчання в закладах освіти (ЗО).

Зокрема, планується, що до роботи не будуть допускатися працівники закладу з температурою понад 37,2°C.

А пересуватися та заходити в приміщення школи потрібно в масці.

Крім цього, заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій радить школам відсвяткувати початок навчального року в межах класу.