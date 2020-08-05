У МОН розказали, як може виглядати "Дзвоник" 1 вересня

Заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій радить школам відсвяткувати початок навчального року в межах класу.
Про це вона сказала під час онлайн-толоки від EdCamp.
"Ми безперечно рекомендуємо утриматися від масових заходів.
Але формат зустрічей і проведення 1 вересня ви можете визначити в кожному закладі індивідуально.
Це може бути святкування в межах класу, оскільки це все ж таки менше людей і це наша шкільна родина.
Не наражаймо одне одного на небезпеку і придумаймо креативний формат. А я точно знаю про креативність наших шкільних команд", – сказала Мандзій.
| Заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій радить школам відсвяткувати початок навчального року в межах класу.
Фото: pressmaster/Depositphotos
Вона додала, що такі заходи варто проводити на відкритому повітрі.
Нагадаємо, що Головний санітарний лікар Віктор Ляшко надав тимчасові рекомендації щодо організації навчання в закладах освіти (ЗО).
Зокрема, планується, що до роботи не будуть допускатися працівники закладу з температурою понад 37,2°C.
А пересуватися та заходити в приміщення школи потрібно в масці.
У МОН повідомили, що засобами безпеки школи має забезпечити місцева влада.
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