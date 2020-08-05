У МОН розказали, як може виглядати "Дзвоник" 1 вересня

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
59540
5 серпня 2020

Заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій радить школам відсвяткувати початок навчального року в межах класу.

Про це вона сказала під час онлайн-толоки від EdCamp.

"Ми безперечно рекомендуємо утриматися від масових заходів.

Реклама:

Але формат зустрічей і проведення 1 вересня ви можете визначити в кожному закладі індивідуально.

Це може бути святкування в межах класу, оскільки це все ж таки менше людей і це наша шкільна родина.

Не наражаймо одне одного на небезпеку і придумаймо креативний формат. А я точно знаю про креативність наших шкільних команд", сказала Мандзій.

 Заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій радить школам відсвяткувати початок навчального року в межах класу.
Фото: pressmaster/Depositphotos

Вона додала, що такі заходи варто проводити на відкритому повітрі.

Нагадаємо, що Головний санітарний лікар Віктор Ляшко надав тимчасові рекомендації щодо організації навчання в закладах освіти (ЗО). 

Зокрема, планується, що до роботи не будуть допускатися працівники закладу з температурою понад 37,2°C.

Реклама:

А пересуватися та заходити в приміщення школи потрібно в масці.

У МОН повідомили, що засобами безпеки школи має забезпечити місцева влада.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:
 29
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2168
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2999
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат