У МОН розказали, як може виглядати "Дзвоник" 1 вересня

Заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій радить школам відсвяткувати початок навчального року в межах класу.

Про це вона сказала під час онлайн-толоки від EdCamp.

"Ми безперечно рекомендуємо утриматися від масових заходів.

Реклама:

Але формат зустрічей і проведення 1 вересня ви можете визначити в кожному закладі індивідуально.

Це може бути святкування в межах класу, оскільки це все ж таки менше людей і це наша шкільна родина.

Не наражаймо одне одного на небезпеку і придумаймо креативний формат. А я точно знаю про креативність наших шкільних команд", – сказала Мандзій.

Заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій радить школам відсвяткувати початок навчального року в межах класу.

Фото: pressmaster/Depositphotos

Вона додала, що такі заходи варто проводити на відкритому повітрі.

Нагадаємо, що Головний санітарний лікар Віктор Ляшко надав тимчасові рекомендації щодо організації навчання в закладах освіти (ЗО).

Зокрема, планується, що до роботи не будуть допускатися працівники закладу з температурою понад 37,2°C.

Реклама:

А пересуватися та заходити в приміщення школи потрібно в масці.

У МОН повідомили, що засобами безпеки школи має забезпечити місцева влада.

Вас також може зацікавити: