У МОН розказали, як може виглядати "Дзвоник" 1 вересня

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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5 серпня 2020

Заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій радить школам відсвяткувати початок навчального року в межах класу.

Про це вона сказала під час онлайн-толоки від EdCamp.

"Ми безперечно рекомендуємо утриматися від масових заходів.

Але формат зустрічей і проведення 1 вересня ви можете визначити в кожному закладі індивідуально.

Це може бути святкування в межах класу, оскільки це все ж таки менше людей і це наша шкільна родина.

Не наражаймо одне одного на небезпеку і придумаймо креативний формат. А я точно знаю про креативність наших шкільних команд", сказала Мандзій.

 Заступниця міністра освіти і науки Любомира Мандзій радить школам відсвяткувати початок навчального року в межах класу.
Фото: pressmaster/Depositphotos

Вона додала, що такі заходи варто проводити на відкритому повітрі.

Нагадаємо, що Головний санітарний лікар Віктор Ляшко надав тимчасові рекомендації щодо організації навчання в закладах освіти (ЗО). 

Зокрема, планується, що до роботи не будуть допускатися працівники закладу з температурою понад 37,2°C.

А пересуватися та заходити в приміщення школи потрібно в масці.

У МОН повідомили, що засобами безпеки школи має забезпечити місцева влада.

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