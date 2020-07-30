Як відбуватиметься навчання з 1 вересня. Рекомендації МОЗ

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко надав тимчасові рекомендації щодо організації навчання в закладах освіти (ЗО).
Вони затверджені його постановою №42 від 30 липня.
Рекомендації опублікувала очільниця київського департаменту освіти Олена Фіданян на своїй сторінці у Facebook.
Рекомендації
- до роботи не допускаються працівники закладу з температурою понад 37,2°C;
- учні та працівники шкіл, технікумів, університетів тощо мають розуміти заходи профілактики проти COVID-19, а також вміти розпізнавати симптоми захворювання;
- керівник закладу має розробити маршрути та графік допуску учнів до школи так, щоб уникнути скупчень людей;
- вчителі перед заняттями опитують учнів щодо самопочуття та обстежують на ознаки респіраторних захворювань;
- якщо в учня / учениці виявили симптоми захворювання за відсутності батьків, його / її рекомендують тимчасово ізолювати в спеціально відведеному приміщенні та проінформувати про це батьків;
- пересуватися та заходити в приміщення школи потрібно в масці, під час занять маску можна не використовувати;
- мінімізувати переміщення учнів закладом – наприклад, проводити всі заняття в одному кабінеті;
- скласти розклад так, щоби заняття в різних класах починалися та закінчувались у різний час;
- за можливості забезпечити проведення занять на свіжому повітрі;
- у туалетах повинні бути антисептик, рідке мило та паперові рушники (або електоросушарки для рук). Забороняється використання багаторазових рушників;
- провітрювати класи після кожного заняття протягом 10 хвилин;
- розмістити на території закладу контейнери для використаних засобів індивідуального захисту з написом "ВИКОРИСТАНІ МАСКИ ТА РУКАВИЧКИ".
Також працівники навчального закладу мають пройти інструктаж щодо того, як запобігати поширенню коронавірусної інфекції, дотримуватись правил респіраторної гігієни тощо.
Персонал мають забезпечити захисними масками із розрахунку: 1 маска на 3 робочі години.
Після кожної зміни маски важливо вимити руки з милом або обробити антисептиком.
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