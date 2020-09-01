Рада провалила ініціативу зняти обмеження на експерименти над тваринами

Верховна рада провалила законопроєкт №0897, який мав скасувати необхідність отримання дозволу Міносвіти на здійснення експериментів над тваринами, а також розширити коло тих, хто міг здійснювати експертименти.

Утрималися від голосування 255 народних депутатів.

Гуманістичний рух UAnimals виступав проти цього законопроєкту.

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Окрім скасування обмежень на досліди з тваринами, цей документ не передбачав ніякого контролю чи механізму перевірок та притягнення до відповідальності.

"Поки директиви ЄС впроваджують принцип мінімізації використання тварин для експериментів та заміщення таких експериментів альтернативними методиками, законопроєкт 0897 пропонує розвивати цю сферу", - стверджують в UAnimals.

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