Рада планує збільшити штрафи за паління рослин, торфовищ та іншу шкоду довкіллю

В Україні можуть збільшити штрафи за знищення або пошкодження навколишнього середовища.
За відповідний законопроект № 3526 в першому читанні проголосували 328 народних депутатів.
У документі пропонують ввести штрафи за знищення або пошкодження рослинності, випалювання рослинності або її залишків на землях водного фонду, за випалювання торфовищ, зокрема, осушених.
Передбачають такі штрафи:
за знищення або пошкодження рослинності, випалювання сухої рослинності або її залишків на землях водного фонду, в тому числі в прибережних захисних смугах та на островах, зайнятих лісами - від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, (3060-6120 грн), а на посадову особу - від 900 до 1260 неоподатковуваних мінімумів (15300-21420 грн).
за випалювання торфовищ, в тому числі осушених, штраф для громадянина - від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів, а на посадових осіб - від 900 до 1260 неоподатковуваних мінімумів.
|Фото: xload/Depositphotos
Також законопроект пропонує збільшити нинішні штрафи за:
- знищення або пошкодження, випалювання полезахисних лісових смуг та захисних лісових насаджень,
- а також за порушення прав державної власності на ліси.
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