Домашнее насилие – глубокий ценностный кризис, который обострил карантин

Маски сброшены.

Жесткие ограничения, надолго рассадившие людей по домам, раскрыли истинные качества, обострили эмоции и чувства, которые многие старались скрыть даже от самих себя.

Принудительное сближение на длительный период стало для семейных отношений серьезной проверкой на прочность, и, как наглядно показал пример Китая и других стран, далеко не все пары смогли сдать этот экзамен.

Растущее количество разводов, отраженное в официальной статистике – вершина айсберга. Куда более сложное и трагическое явление, о котором предпочитают не говорить, и которое набрало обороты в период карантина – домашнее насилие.

У нас нет цифр, отражающих масштаб этой проблемы, есть отдельные факты, подхваченные медиа и социальными сетями.

К примеру, в Великобритании за время пандемии было зафиксировано несколько смертей в результате домашнего насилия.

Уверен, в Украине ситуация еще хуже, но мы никогда не узнаем правду, поскольку исторически в нашей стране это табуированная тема, история о смирении и принятии.

Наблюдая за тем, как в обществе разворачивается дискуссия по поводу домашнего насилия, я вижу некоторую поверхностность.

Поверхностное разделение на "плохой" и "хороший", упрощение причин и решений этой проблемы.

Люди не стремятся докопаться до первопричин, ведь очевидно, что непосредственно факт насилия – это крайнее проявление, симптом, который не возникает сам по себе, а свидетельствует глубоком воспалительным процессе.

Его причина кроется в глубоком незнании и непонимании людьми самих себя, в отсутствии культуры и привычки заботиться о себе, любить себя, без чего немыслимы забота и любовь к окружающим, без которых болезненные, извращенные отношения начинают казаться нормой.

Нужно разбираться в том, почему такие явления в нашем социуме становятся чем-то приемлемым и обыденным.

Насилие бывает физическим, психологическим и сексуальным.

Элементы насилия присущи характеру многих людей, и в первую очередь, это насилие нал самим собой. Внутренний конфликт человека легко экстраполируется на окружающих при активизации определенных триггеров.

Почему карантин и длительное пребывание в замкнутом пространстве активизируют нездоровые наклонности, в том числе – склонность к насилию?

Под воздействием стресса люди начинают переедать, часто отказываются от здорового образа жизни, злоупотребляют алкоголем, пагубное влияние на наш организм оказывает также поток негативной деструктивной информации, плохих новостей и порожденных ими переживаний. Все эти элементы интоксикации становятся провоцирующим фактором.

В русском языке насилие – очень широкое понятие. Мы же в данной ситуации говорим о виде насилия, которое в английском языке соответствует понятию "abuse" и подразумевает зависимость жертвы от агрессора.

При таких обстоятельствах жертва не может просто взять и разорвать эти связи, поскольку, как бы это не звучало, в этих связях для обеих сторон скрыт элемент некоторого удовольствия или глубокой психологической зависимости.

Также речь может идти о материальной зависимости, когда человек не занимается своим развитием, полностью положился на партнера и вынужден терпеть издевательства, потеряв веру в себя и собственные силы.

Не менее опасна социальная зависимость: страх осуждения, социального неприятия.

В основе всего этого – незнание себя, потеря веры в себя, потеря сил и возможности сказать "стоп" и прекратить насилие.

Желая привлечь внимание к проблеме насилия и уйти от поверхностных трактовок, мы решили организовать бесплатный вебинар 14 мая, спикерами которого выступят лидеры мнений, хорошо понимающие суть этого непростого вопроса.

Это обсуждение, предполагающее разные и весьма противоречивые точки зрения, должно помочь людям увидеть глубокие взаимосвязи между своим внутренним конфликтом и конфликтом внешним, возникающим между близкими людьми.

Все мы хотим от жизни удовольствие, но какое удовольствие может быть в насилии?

Истинное удовольствие сокрыто в процессе глубокой работы над собой для построения гармоничных отношений с самим собой и окружающим миром.

В качестве хедлайнера вебинара мы пригласили доктора Джона Грея, специалиста в области межличностных отношений, автора бестселлера "Мужчины с Марса, женщины с Венеры".

Второй спикер Наталия Делиева, основатель общественной организации "Асоціація жінок України "Дія", которая уделяет много внимания вопросам домашнего насилия.

Эта ассоциация не только помогает женщинам разобраться в причинах конфликта, но оказывает содействие в поиске места, где женщина может переждать острую фазу конфликта вне дома.

Делиева поделится с нами информацией о том, как карантин повлиял на ситуацию с домашним насилием в нашей стране, фактически, актуальной информацией "с полей".

О том, как государство относится к проблеме домашнего насилия и борется с этой проблемой, в рамках вебинара расскажет нардеп от партии "Голос" Кира Рудык.

Существует стереотип, что домашнее насилие процветает только в бедных семьях. Уставший муж, который ненавидит свою низкооплачиваемую работу на заводе, пришел домой и сорвался на ворчащей не от хорошей жизни жене, избив ее до полусмерти.

Такая картина, как правило, возникает перед глазами.

Кажется, что проблема домашнего насилия обходит стороной богатые (читай благополучные) семьи.

Телеведущая Маша Ефросинина расскажет о проблеме насилия среди богатых и знаменитых в рамках темы "У насилия нет возраста и социального статуса".

Вопреки существующему стереотипу, чем выше уровень достатка и интеллектуального развития, тем более изощренные формы приобретает насилие, усиливается деструктивное психологическое воздействие агрессора на свою жертву.

Еще один спикер нашего вебинара недавно попал под шквал критики, попытавшись распределить ответственность в вопросе домашнего насилия и высказав тем самым непопулярную точку зрения. Для полноты картины эту мысль полезно будет раскрыть в рамках отдельной дискуссии.

Концепт жертвы – это крайний дефицит ответственности за себя и свою судьбу, за свое теперешнее состояние.

Здесь к месту придется цитата Зигмунда Фрейда: "Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит".

Всем нам, независимо от того, являемся мы жертвой или агрессором (а возможно, соединяем в себе обе эти роли), важно научиться принимать на себя всю полноту ответственности за свою жизнь и свое благополучие.

Кроме того, важно понимать, что любые внешние ограничения для человека должны становиться точкой роста и развития, но не точкой примитивизации.

Ценностное отношение к себе и близким направляет человека вверх, а дисконтирование себя и окружающих, наоборот ведет к ментальной деградации.

Внешние вызовы, в том числе, такие как карантин и кризис, даны нам для переоценки ценностей, формирования новых цепочек решений и действий, и как следствие, получения новых результатов. Это ежедневный, тяжелый труд – тщательная работа над собой.

Награда за этот труд – долгая, активная и счастливая жизнь, наполненная радостью познания и самореализации.

Святослав Ханенко, основатель первой Клиники Биохакинга в Восточной Европе "SQLAB — клиника для здоровых", специально для УП.Жизнь

Титульное фото IgorVetushko/Depositphotos

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