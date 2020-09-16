Рада провалила першу спробу узаконити навчання російською для іноземних студентів

Верховна Рада провалила законопроєкт 3717 щодо врегулювання освітньої діяльності у сфері вищої освіти для іноземних громадян та осіб без громадянства у першому читанні.

Проте проєкт відправили на повторне перше читання.

Суть цього законопроєкту полягала в тому, що навчання іноземних студентів "може здійснюватися іноземною мовою".

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Є всі підстави підозрювати, що під іноземною малась на увазі – "російська".

Що стверджували у пояснювальній записці до законопроєкту

"Кількість іноземних студентів в нашій країні зростає, а тому Україна має реагувати на відповідний попит, зокрема шляхом створення найкращих умов з метою уникнення будь-яких труднощів.

Як відомо, мова освітнього процесу є одним з основних критеріїв обрання саме українських вишів, а тому вкрай необхідно створити найбільш сприятливі умови не лише для реалізації освітніх програм для відповідної категорії студентів іноземною мовою, а й забезпечити вивчення останніми державної мови", – йшлося у записці.

Проте ГО "Мова об'єднує" повідомляла, що мовою освітнього процесу є українська мова.

"Виші мають право викладати одну або декілька дисциплін мовами ЄС. Виш може запровадити викладання більшості чи всіх дисциплін англійською "за умови що усі здобувачі освіти, які вивчають відповідні дисципліни, володіють англійською мовою".

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Таким чином, виші можуть навчати іноземних студентів українською, англійською, а в разі потреби й іншими мовами ЄС", – йдеться у повідомлені.

В громадській організації наголошують, що близько 90% іноземних студентів, що вступають до наших вишів, – громадяни країн, які ніколи не були в складі СРСР (переважно держав Азії й Африки), вони не знають російської мови.

Для решти 10% (здебільшого громадян тюркських держав пострадянського простору) російська мова також не є рідною.

"Буцімто гостра потреба іноземців навчатися російською мовою – міф. Це лише привід для того, щоб українські виші (перш за все у Харкові) і надалі були інструментом русифікації замість того, щоб надавати якісну україномовну та англомовну освіту", – стверджує ГО "Мова об'єднує".

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