У Києві жінка, яка не стала сурогатною матір'ю, обманом продала власну дитину

Дарія Поперечна УП.Життя
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18 вересня 2020

У київському центрі репродуктивної медицини жінка, яка не змогла стати сурогатною матір'ю, продала подружжю з Китаю власну дитину.

Пара дізналась про обман лише при проведенні дослідження на генетичну спорідненість під час оформлення документів у КНР.

Жінці повідомлено про підозру у вчиненні кримінального порушення передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, а саме  – торгівля людиною, вчинена щодо малолітнього, за попередньою змовою групою осіб. 

Про інцидент повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що 30-річна жінка хотіла стати сурогатною матір'ю та погодилась виносити і народити дитину, біологічними батьками якої мало бути подружжя іноземців.

Згідно з договором, підозрювана претендувала на компенсацію близько 400 тис. гривень.

Службові особи медичного центру приховали від іноземців інформацію про те, що вони не є біологічними батьками дитини. Фото olesiabilkei/Depositphotos


"Підозрювана – 30-річна мешканка Житомирської області, має ще двох дітей.

За договором, після народження дитини вона мала пройти тест на спорідненість з дитиною.

Але вона його не проходила, а медцентр у свою чергу надав довідку, що спорідненість з дитиною має лише подружжя. Це не відповідало дійсності.

Цю дитину іноземна пара потім повернула в Україну. Без генетичної спорідненості малеча не могла отримати там громадянства.

Але на сьогодні дитину вже усиновила інша родина", – повідомила речниця столичної прокуратури Надія Максимець у коментарі "Українській правді".

Клініка зобов’язувалася провести відповідні медичні процедури із запліднення, здійснювати медикаментозний супровід програми і діагностику вагітності.

Проведені процедури не дали результату і жінка не змогла завагітніти. 

Проте щоб отримати компенсацію, вона завагітніла від свого співмешканця, а після народження дитини віддала подружжю. 

При цьому службові особи медичного центру приховали від іноземців інформацію про те, що вони не є біологічними батьками дитини.

А пiсля народження  надали підроблений документ генетичної спорідненості з немовлям.

Наразі досудове слідство триває. Стаття передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна.

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