Apple українізує голосового помічника Siri

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
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22 вересня 2020

На сайті американської компанії Apple з'явилася вакансія аналітика анотацій для команди голосового помічника Siri. З важливою поміткою - "україномовного".

Про вакансію компанія оголосила в понеділок, 21 вересня. 

Головні вимоги - відмінне знання української та англійської мов. 

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В описі вакансії зазначається, що майбутній працівник повинен мати попередній досвід користування Siri і мати добре чуття до правильності використання нею мовних зворотів. 

Треба розумітися в діалектах української мови і доцільності його вживання. 

На сайті Apple з'явилася вакансія україномовного аналітика анотацій для помічника Siri.
Фото bedobedo/Depositphotos

Щодо попереднього досвіду в технологіях вказано, що непогано мати попередній досвід на посаді аналітика чи тестувальника. 

У розділі освіти просять мати диплом бакалавра або досвід відповідної попередньої роботи. 

В описі вакансії вказано, що працівник буде слухати і транскрибувати аудіофайли для оцінки відповідей Siri та правильності використання нею мови за встановленими заздалегідь критеріями.

Працювати доведеться в ірландському місті Корк, де розташоване європейське представництво Apple.

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