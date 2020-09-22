Apple українізує голосового помічника Siri

На сайті американської компанії Apple з'явилася вакансія аналітика анотацій для команди голосового помічника Siri. З важливою поміткою - "україномовного".
Про вакансію компанія оголосила в понеділок, 21 вересня.
Головні вимоги - відмінне знання української та англійської мов.
В описі вакансії зазначається, що майбутній працівник повинен мати попередній досвід користування Siri і мати добре чуття до правильності використання нею мовних зворотів.
Треба розумітися в діалектах української мови і доцільності його вживання.
|На сайті Apple з'явилася вакансія україномовного аналітика анотацій для помічника Siri.
Фото bedobedo/Depositphotos
Щодо попереднього досвіду в технологіях вказано, що непогано мати попередній досвід на посаді аналітика чи тестувальника.
У розділі освіти просять мати диплом бакалавра або досвід відповідної попередньої роботи.
В описі вакансії вказано, що працівник буде слухати і транскрибувати аудіофайли для оцінки відповідей Siri та правильності використання нею мови за встановленими заздалегідь критеріями.
Працювати доведеться в ірландському місті Корк, де розташоване європейське представництво Apple.
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