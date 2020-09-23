Найкращі школи України: рейтинг 2020 року

Сайт Освіта.ua склав щорічний рейтинг найкращих закладів загальної середньої освіти України за підсумками проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.
Четвертий рік незмінним лідером в Україні за результатами зовнішнього незалежного оцінювання випускників залишається Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка.
Заклади освіти в таблиці ранжовано за рейтинговим балом, що розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів і з урахуванням загальної кількості тестів, складених випускниками кожної школи.
На другій сходинці, як і минулого року, опинився столичний ліцей "Інтелект".
Третю позицію цього року посів Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Технічний ліцей НТУУ "Київський політехнічний інститут" залишився на четвертому місці в рейтингу. На п’ятій сходинці розташувався приватний київський ліцей "Екологія і культура".
Шосте місце в рейтингу посів столичний ліцей "Наукова зміна".
З минулорічного п’ятнадцятого на сьоме місце піднявся Києво-Печерський ліцей № 171 "Лідер".
Природничо-науковий ліцей №145 м. Києва, Русанівський ліцей м. Києва та Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті посіли відповідно 8-ме, 9-те та 10-те місця.
Загалом до першої десятки рейтингу потрапили 8 навчальних закладів з Києва й по одному навчальному закладу зі Львова та Житомира.
До двадцяти найкращих закладів освіти України за результатами ЗНО також увійшли школи Дніпра, Харкова та Івано-Франківська.
Окрім основного рейтингу шкіл України, на сайті опубліковано рейтинги шкіл усіх обласних центрів та областей України, а також рейтинги шкіл за окремими предметами зовнішнього незалежного оцінювання.
Лідером рейтингу за результатами ЗНО серед областей стала Львівщина. Друге та третє місця посіли Сумська та Тернопольська області відповідно.
Рейтинг шкіл України за результатами ЗНО
|Регіон
|Місце
|Шкіл
|Бал ЗНО
|Учнів
|Тестів
|Склав (%)
|Львівська обл.
|1
|516
|128.6
|14008
|34543
|90
|Сумська обл.
|2
|269
|124.5
|5293
|12762
|90
|Тернопільська обл.
|3
|266
|124.4
|6148
|14544
|88
|Волинська обл.
|4
|324
|124.3
|7049
|15601
|89
|Харківська обл.
|5
|397
|123.9
|7694
|19703
|90
|Черкаська обл.
|6
|361
|123.9
|6550
|17349
|90
|Вінницька обл.
|7
|433
|123.4
|8486
|21394
|89
|Полтавська обл.
|8
|374
|122.8
|7570
|19453
|90
|Київська обл.
|9
|485
|122.2
|12517
|34689
|89
|Івано-Франківська обл.
|10
|319
|121.5
|8489
|19577
|87
|Рівненська обл.
|11
|343
|121.2
|8875
|19462
|88
|Хмельницька обл.
|12
|354
|118.8
|6938
|17916
|88
|Чернігівська обл.
|13
|302
|118.4
|4772
|13244
|87
|Донецька обл.
|14
|455
|118.3
|13435
|33315
|87
|Чернівецька обл.
|15
|213
|118.2
|4412
|8501
|86
|Луганська обл.
|16
|214
|118.1
|4855
|12928
|87
|Херсонська обл.
|17
|267
|117.6
|4843
|11448
|87
|Дніпропетровська обл.
|18
|593
|117.2
|17490
|42710
|87
|Кіровоградська обл.
|19
|232
|116.6
|4829
|10789
|87
|Запорізька обл.
|20
|311
|116.3
|6901
|17821
|87
|Житомирська обл.
|21
|375
|116.2
|6973
|18169
|86
|Одеська обл.
|22
|442
|114.4
|9809
|24598
|85
|Миколаївська обл.
|23
|279
|113.8
|4406
|11049
|86
|Закарпатська обл.
|24
|297
|107
|9666
|18516
|82
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