Найкращі школи України: рейтинг 2020 року

Сайт Освіта.ua склав щорічний рейтинг найкращих закладів загальної середньої освіти України за підсумками проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.

Четвертий рік незмінним лідером в Україні за результатами зовнішнього незалежного оцінювання випускників залишається Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Заклади освіти в таблиці ранжовано за рейтинговим балом, що розрахований на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання, отриманих учасниками тестування з усіх предметів і з урахуванням загальної кількості тестів, складених випускниками кожної школи.

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На другій сходинці, як і минулого року, опинився столичний ліцей "Інтелект".

Третю позицію цього року посів Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Технічний ліцей НТУУ "Київський політехнічний інститут" залишився на четвертому місці в рейтингу. На п’ятій сходинці розташувався приватний київський ліцей "Екологія і культура".

Шосте місце в рейтингу посів столичний ліцей "Наукова зміна".

З минулорічного п’ятнадцятого на сьоме місце піднявся Києво-Печерський ліцей № 171 "Лідер".

Природничо-науковий ліцей №145 м. Києва, Русанівський ліцей м. Києва та Житомирський міський ліцей при Житомирському державному технологічному університеті посіли відповідно 8-ме, 9-те та 10-те місця.

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Загалом до першої десятки рейтингу потрапили 8 навчальних закладів з Києва й по одному навчальному закладу зі Львова та Житомира.

До двадцяти найкращих закладів освіти України за результатами ЗНО також увійшли школи Дніпра, Харкова та Івано-Франківська.

Окрім основного рейтингу шкіл України, на сайті опубліковано рейтинги шкіл усіх обласних центрів та областей України, а також рейтинги шкіл за окремими предметами зовнішнього незалежного оцінювання.

Лідером рейтингу за результатами ЗНО серед областей стала Львівщина. Друге та третє місця посіли Сумська та Тернопольська області відповідно.

Рейтинг шкіл України за результатами ЗНО

Регіон Місце Шкіл Бал ЗНО Учнів Тестів Склав (%) Львівська обл. 1 516 128.6 14008 34543 90 Сумська обл. 2 269 124.5 5293 12762 90 Тернопільська обл. 3 266 124.4 6148 14544 88 Волинська обл. 4 324 124.3 7049 15601 89 Харківська обл. 5 397 123.9 7694 19703 90 Черкаська обл. 6 361 123.9 6550 17349 90 Вінницька обл. 7 433 123.4 8486 21394 89 Полтавська обл. 8 374 122.8 7570 19453 90 Київська обл. 9 485 122.2 12517 34689 89 Івано-Франківська обл. 10 319 121.5 8489 19577 87 Рівненська обл. 11 343 121.2 8875 19462 88 Хмельницька обл. 12 354 118.8 6938 17916 88 Чернігівська обл. 13 302 118.4 4772 13244 87 Донецька обл. 14 455 118.3 13435 33315 87 Чернівецька обл. 15 213 118.2 4412 8501 86 Луганська обл. 16 214 118.1 4855 12928 87 Херсонська обл. 17 267 117.6 4843 11448 87 Дніпропетровська обл. 18 593 117.2 17490 42710 87 Кіровоградська обл. 19 232 116.6 4829 10789 87 Запорізька обл. 20 311 116.3 6901 17821 87 Житомирська обл. 21 375 116.2 6973 18169 86 Одеська обл. 22 442 114.4 9809 24598 85 Миколаївська обл. 23 279 113.8 4406 11049 86 Закарпатська обл. 24 297 107 9666 18516 82

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