Помер відомий український фотограф Віктор Марущенко

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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29 вересня 2020

У ніч на 29 вересня пішов з життя відомий український фотограф Віктор Марущенко. 

Чоловік пішов з життя у віці 74 років. 

Про це повідомив друг митця Валерій Мілосердов

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"Сьогодні вночі не стало мого друга Віктора Марущенко.Найщиріші співчуття його рідним і близьким.

Заснована ним Школа фотографії Віктора Марущенка продовжує працювати", – зазначив Мілосердов. 

 Віктор Марущенко

Останній період свого життя Віктор боровся із важкою хворобою. 

Віктор Марущенко – відомий український фотограф, учасник понад 60 персональних і групових фотовиставок в Швейцарії, Німеччині, Франції, США, Канаді, Бразилії, Чилі, Словаччини, Росії, Україні.

Учасник бієнале у Венеції (2001) і Сан-Паулу (2004).

Його роботи знаходяться в колекціях музеїв, галерей і приватних колекціонерів.

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У 2004 році Віктор Марущенко також заснував власну школу фотографії та займався викладацькою діяльністю. 

Одна із відомих серій його фото "Україна після Чорнобиля" була створена у 1986 році. 

 Віктор Марущенко Чорнобиль (1986)
  Віктор Марущенко Дітей приймають в жовтенята (1987)
 Віктор Марущенко Студенти голодували, вимагаючи змін в Україні (1990)
 Віктор Марущенко Новий тип бізнесу (1997)
 Віктор Марущенко Київ (2010)
 Віктор Марущенко Адміністрація президента (2000)
 Віктор Марущенко Як в селах відзначають День Перемоги (1997)
 Віктор Марущенко Київ (1997)
 Віктор Марущенко Пляж (1993)
 Віктор Марущенко Цирк на Подолі (1979)



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