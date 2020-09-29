Помер відомий український фотограф Віктор Марущенко

У ніч на 29 вересня пішов з життя відомий український фотограф Віктор Марущенко.

Чоловік пішов з життя у віці 74 років.

Про це повідомив друг митця Валерій Мілосердов.

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"Сьогодні вночі не стало мого друга Віктора Марущенко.Найщиріші співчуття його рідним і близьким.

Заснована ним Школа фотографії Віктора Марущенка продовжує працювати", – зазначив Мілосердов.

Віктор Марущенко

Останній період свого життя Віктор боровся із важкою хворобою.

Віктор Марущенко – відомий український фотограф, учасник понад 60 персональних і групових фотовиставок в Швейцарії, Німеччині, Франції, США, Канаді, Бразилії, Чилі, Словаччини, Росії, Україні.

Учасник бієнале у Венеції (2001) і Сан-Паулу (2004).

Його роботи знаходяться в колекціях музеїв, галерей і приватних колекціонерів.

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У 2004 році Віктор Марущенко також заснував власну школу фотографії та займався викладацькою діяльністю.

Одна із відомих серій його фото "Україна після Чорнобиля" була створена у 1986 році.

Віктор Марущенко Чорнобиль (1986)

Віктор Марущенко Дітей приймають в жовтенята (1987)

Віктор Марущенко Студенти голодували, вимагаючи змін в Україні (1990)

Віктор Марущенко Новий тип бізнесу (1997)

Віктор Марущенко Київ (2010)

Віктор Марущенко Адміністрація президента (2000)

Віктор Марущенко Як в селах відзначають День Перемоги (1997)

Віктор Марущенко Київ (1997)

Віктор Марущенко Пляж (1993)