Помер відомий український фотограф Віктор Марущенко

У ніч на 29 вересня пішов з життя відомий український фотограф Віктор Марущенко.
Чоловік пішов з життя у віці 74 років.
Про це повідомив друг митця Валерій Мілосердов.
"Сьогодні вночі не стало мого друга Віктора Марущенко.Найщиріші співчуття його рідним і близьким.
Заснована ним Школа фотографії Віктора Марущенка продовжує працювати", – зазначив Мілосердов.
|Віктор Марущенко
Останній період свого життя Віктор боровся із важкою хворобою.
Віктор Марущенко – відомий український фотограф, учасник понад 60 персональних і групових фотовиставок в Швейцарії, Німеччині, Франції, США, Канаді, Бразилії, Чилі, Словаччини, Росії, Україні.
Учасник бієнале у Венеції (2001) і Сан-Паулу (2004).
Його роботи знаходяться в колекціях музеїв, галерей і приватних колекціонерів.
У 2004 році Віктор Марущенко також заснував власну школу фотографії та займався викладацькою діяльністю.
Одна із відомих серій його фото "Україна після Чорнобиля" була створена у 1986 році.
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