Помер відомий український фотограф Віктор Марущенко

Дарія Поперечна УП.Життя
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29 вересня 2020

У ніч на 29 вересня пішов з життя відомий український фотограф Віктор Марущенко. 

Чоловік пішов з життя у віці 74 років. 

Про це повідомив друг митця Валерій Мілосердов

"Сьогодні вночі не стало мого друга Віктора Марущенко.Найщиріші співчуття його рідним і близьким.

Заснована ним Школа фотографії Віктора Марущенка продовжує працювати", – зазначив Мілосердов. 

 Віктор Марущенко

Останній період свого життя Віктор боровся із важкою хворобою. 

Віктор Марущенко – відомий український фотограф, учасник понад 60 персональних і групових фотовиставок в Швейцарії, Німеччині, Франції, США, Канаді, Бразилії, Чилі, Словаччини, Росії, Україні.

Учасник бієнале у Венеції (2001) і Сан-Паулу (2004).

Його роботи знаходяться в колекціях музеїв, галерей і приватних колекціонерів.

У 2004 році Віктор Марущенко також заснував власну школу фотографії та займався викладацькою діяльністю. 

Одна із відомих серій його фото "Україна після Чорнобиля" була створена у 1986 році. 

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