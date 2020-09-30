Більшість країн не можуть захистити жінок під час пандемії. Україна серед них – ООН

Більшість країн не в змозі належним чином захистити жінок від соціальних та економічних проблем під час пандемії COVID-19.

Такими є результати аналізу Організації Об'єднаних Націй.

У рамках проекту COVID-19 Global Gender Response Tracker було проаналізовано діяльність 206 країн.

Оцінювалися такі фактори:

боротьби з насильством проти жінок;

зміцнення їхньої економічної та соціальної безпеки;

підтримка неоплачуваного догляду.

Фото primagefactory/Depositphotos

У 42 країнах не було політики підтримки жінок у жодній із цих областей, і лише 25 країн запровадили які-небудь заходи захисту в усіх трьох категоріях, зазначають у The Guardian.

Крім того, під час пандемії збільшилася кількість випадків домашнього насильства, при цьому 135 країн прийняли заходи по реагуванню на випадки гендерного насильства, такі як створення телефонів довіри і притулків.

А 61 країна також вжила заходів щодо полегшення умов неоплаченого догляду, який жінки виконують через закриття шкіл та ізольованість літніх людей.

Наразі Україна виконала 15% від необхідних заходів безпеки.

Напрацювання стосуються заходів щодо захисту жінок, які зазнали насильства.

У звіті ООН зазначається, що Міністерство внутрішніх справ України та Національна поліція України запустили чат-бот, щоб інформувати людей про домашнє насильство та допомагати людям, які його зазнали.

Крім того, відкрили цілодобову гарячу лінію для жертв домашнього насильства за номером "15-47", де можна отримати правову допомогу та психологічну підтримку.

Національна поліція провела також серію тренінгів для працівників міліції щодо запобігання та протидії домашньому насильству.

Стосовно недопрацювань, в аналізі наголошують на проблеми ринку праці та соціального захисту.

Наприклад, зазначено що в трудовому кодексі України не було внесено змін, пов'язаних з карантином, для регулювання віддаленої роботи, гнучкого графіку та заробітної плати за період переривання бізнесу.

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