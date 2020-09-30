Більшість країн не можуть захистити жінок під час пандемії. Україна серед них – ООН

Дарія Поперечна УП.Життя
138
30 вересня 2020

Більшість країн не в змозі належним чином захистити жінок від соціальних та економічних проблем під час пандемії COVID-19.

Такими є результати аналізу Організації Об'єднаних Націй. 

У рамках проекту COVID-19 Global Gender Response Tracker було проаналізовано діяльність 206 країн. 

Оцінювалися такі фактори: 

  • боротьби з насильством проти жінок;
  • зміцнення їхньої економічної та соціальної безпеки;
  •  підтримка неоплачуваного догляду. 
 Фото primagefactory/Depositphotos

У 42 країнах не було політики підтримки жінок у жодній із цих областей, і лише 25 країн запровадили які-небудь заходи захисту в усіх трьох категоріях, зазначають у The Guardian.

Крім того, під час пандемії збільшилася кількість випадків домашнього насильства, при цьому 135 країн прийняли заходи по реагуванню на випадки гендерного насильства, такі як створення телефонів довіри і притулків.

А 61 країна також вжила заходів щодо полегшення умов неоплаченого догляду, який жінки виконують через закриття шкіл та ізольованість літніх людей.

Наразі Україна виконала 15% від необхідних заходів безпеки. 

Напрацювання стосуються заходів щодо захисту жінок, які зазнали насильства.  

У звіті ООН зазначається, що Міністерство внутрішніх справ України та Національна поліція України запустили чат-бот, щоб інформувати людей про домашнє насильство та допомагати людям, які його зазнали.

Крім того, відкрили цілодобову гарячу лінію для жертв домашнього насильства за номером  "15-47", де можна отримати правову допомогу та психологічну підтримку.

Національна поліція провела також серію тренінгів для працівників міліції щодо запобігання та протидії домашньому насильству.

Стосовно  недопрацювань, в аналізі наголошують на проблеми ринку праці та соціального захисту. 

Наприклад,  зазначено що в трудовому кодексі України не було внесено змін, пов'язаних з карантином, для регулювання віддаленої роботи, гнучкого графіку та заробітної плати за період переривання бізнесу. 

Вас також може зацікавити:

"Проблема №2 після коронавірусу": Зеленський підписав указ щодо протидії домашньому насильству

Чи вирішать окремі вагони для чоловіків та жінок проблему сексуальних домагань та насильства?

В Україні за перші пів року на 40% зросла кількість повідомлень про домашнє насильство

14 ознак емоційного насильства у стосунках

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
powered by lun.ua
 8772
КУЛЬТУРА

"Підпільник Кіндрат" не втопився: чим нині живе співак Андрій Миколайчук

Наталія Патрікєєва
 6490
Подорожі

Усі дороги ведуть в Крим: 6 життєвих історій про сміх і сльози, радощі і драми на півострові

Софія Безверха, Стася Аветисян
 10494
КУЛЬТУРА

"Крихка пам’ять": як і навіщо знімали фільм про оператора стрічки "Місце зустрічі змінити не можна"

Анастасія Пугач