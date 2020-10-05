У Зеленського пропонують страхувати вчителів від COVID-19 та інших хвороб

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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5 жовтня 2020

Володимир Зеленський вважає, що з початком навчального року важливим є питання страхування вчителів та учнів. 

Про це він розповів на зустрічі з учителями та директорами шкіл, повідомляють на офіційній сторінці глави держави. 

За його словами, наразі потрібно зрозуміти можливості, вартість і терміни, в які це можна зробити.

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"Питання, яке піднімається, – це застрахувати всіх. Ми ж бачимо статистику й бачимо, що вчителі – в групі ризику. 

Треба подумати над страхуванням для них, щоб вони розуміли, що ми турбуємося про них, почувалися в безпеці", – зазначив Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський на зустрічі з учителями та директорами шкіл.

Раніше Міністерство освіти і науки підписало меморандум про співробітництво з кількома українськими страховими компаніями "СК "Альфа-Страхування", "Українська страхова група", "Універсальна", "Уніка", "ВУСО".

Зазначається, що ця угода допоможе забезпечити учасників освітнього процесу доступними та якісними послугами у сфері добровільного страхування здоров'я на випадок захворювання, зокрема на вірус СОVID-19.

"Страхові компанії зобов'язалися розробити доступні програми добровільного страхування для сфери освіти та за потреби оновлювати (корегувати) їх", – повідомляють у МОН.

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