МОН пояснив, хто і як визначатиме, коли у школярів будуть канікули

Заклади освіти можуть самі формувати графік освітнього процесу, зокрема приймати рішення щодо початку канікул.

Про це повідомив виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет під час візиту до Кривого Рогу, відповідаючи на запитання про організацію осінніх канікул.

"В компетенції закладів освіти є так звана спроможність формувати графік освітнього процесу.

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В залежності від того, в яку зону – зелену, жовту , помаранчеву чи червону, потрапляє заклад освіти.

Керівник закладу за походженням з міським управлінням та засновником може погодити графік освітнього процесу, де можуть бути канікули, різні форми організації, зміни на змішане навчання", – розповів очільник МОН.

Заклади освіти можуть самі формувати графік освітнього процесу, зокрема приймати рішення щодо початку канікул. Фото monkeybusiness/Depositphotos

У відомстві зазначають, що керівник закладу загальної середньої освіти має право визначати режим роботи закладу у рамках змішаних форм навчання.

"Статтею 10 Закону України "Про повну загальну середню освіту" встановлено, що структура і тривалість навчального року, навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педагогічною радою закладу освіти", – пояснюють на офіційному сайті міністерства.

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