Вакцинація від COVID-19 Україну не врятує – аналітики Київської школи економіки

Неможливо швидко провести масову вакцинацію населення країни від SARS-CoV-2.

Такого висновку дійшли аналітику Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки, змоделювавши ідеальний сценарій вакцинації.

"В Україні орієнтовно 13,5 млн людей старше 55 років, які є в групі ризику із COVID-19. Їх треба вакцинувати у першу чергу.

Ми підрахували, що навіть в ідеальному світі, коли всі 6 580 амбулаторій сімейної медицини, законтрактовані Національною службою здоров’я, щоденно вакцинуватимуть постійний потік пацієнтів по 8 годин на день без перерв і вихідних, це триватиме 6 місяців", – йдеться у висновках дослідження.

Це всього 36% населення, що навіть не гарантує встановлення колективного імунітету.

Вакцинація лише груп ризику проходитиме не менше півроку. Фото: depositphotos

У реальному світі забезпечити таку ефективність практично нереально. А для розгортання додаткових пунктів вакцинації, щоб збільшити пропускну спроможність, необхідні додаткові медичні кадри.

Поки що, Україна рухається між двома найгіршими сценаріями розповсюдження ковіду, кажуть аналітики Київської школи економіки.

Вони прогнозують Україні три можливих сценарії на вибір.

"Зелений сценарій" передбачає, що смертність внаслідок COVID-19 на кінець 2020 року складе до 17 000 осіб.

Нагадаємо, що цей сценарій справедливий при умові, якщо будуть введені комплексні карантинні обмеження. І на думку аналітиків, на сьогодні він є малоймовірним.

За "жовтим сценарієм" померти може до 26 000 жителів України на кінець року. Умова сценарію – карантин вихідного дня вплинув на поширення вірусу.

Моделювання "чорного сценарію" передбачає, що карантин вихідного дня не матиме суттєвого впливу на ситуацію із поширенням SARS-CoV-2 в Україні.

За нам до кінця року внаслідок коронавірусної хвороби може померти до 33 000 людей.

За рівнем захворюваності, країна наразі рухається між жовтим і чорним сценаріями.

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