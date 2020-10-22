Захист 5% людей із групи ризику зменшує смертність від COVID-19 на 75% – дослідження

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
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22 жовтня 2020

Захист всього 5% найбільш вразливої групи населення в країні від коронавірусу допоможе зменшити смертність від COVID-19 на 75%.

Це виявили дослідники із Оксфордського університету, які опрацювали дані із понад 8 мільйонів пацієнтів. 

Алгоритм показав, що 76% смертельних випадків в першій хвилі пандемії трапилося якраз серед людей із перших 5% ймовірної групи ризику.

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В опублікованому в BMJ дослідженні професорка Джулія Хипислі-Кокс сказала: "Ця  модель дозволить розробити клінічні рекомендації, щоби люди могли дотримуватися відповідних заходів захисту від COVID-19". 

Ідея цільового блокування обговорювалася з самого початку з тих пір, як в березні було оголошено пандемію. 

Захист всього 5% найбільш вразливої групи населення в країні від коронавірусу допоможе зменшити смертність від COVID-19 на 75%. Фото Wavebreakmedia/Depositphotos

Професор епідеміології інфекційних захворювань Единбурського університету Марк Вулхаус, який не брав участі в дослідженні, каже: "Це неймовірний результат, якщо на 5% осіб з найбільшої групи ризику, припадає 75% смертей

Для нас це означає, що тепер ми можемо наперед визначити цих найбільш вразливих людей, для яких ризик захворіти більший в 50 раз, аніж іншим 95%

Цей результат підтверджує концепцію цільового блокування, якщо знайти способи захисту цих 5%, наприклад, регулярне тестування їх найближчих контактів, тоді це б суттєво полегшило роботу для системи охорони здоров'я в цілому". 

Від самого початку пандемії найвразливішими до коронавірусної інфекції вважаються літні люди. 

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Ще у березні 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляла, що підвищений рівень смертності від захворювання притаманний віковій категорії вище 50 років – 1,3%.

При цьому летальність у людей віком старше 80 років сягає вже 15%.

Саме цих людей закликали перебувати в тотальній самоізоляції

Нагадаємо, у четвер, 22 жовтня, в  Україні зафіксували новий антирекорд 7 тисяч громадян за останню добу отримали позитивний результат тесту на коронавірус. 

По всьому світу число хворих перевищує вже 40 мільйонів. Вчені продовжують працювати над механізмами зменшення поширення COVID-19.

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