Захист 5% людей із групи ризику зменшує смертність від COVID-19 на 75% – дослідження

Захист всього 5% найбільш вразливої групи населення в країні від коронавірусу допоможе зменшити смертність від COVID-19 на 75%.
Це виявили дослідники із Оксфордського університету, які опрацювали дані із понад 8 мільйонів пацієнтів.
Алгоритм показав, що 76% смертельних випадків в першій хвилі пандемії трапилося якраз серед людей із перших 5% ймовірної групи ризику.
В опублікованому в BMJ дослідженні професорка Джулія Хипислі-Кокс сказала: "Ця модель дозволить розробити клінічні рекомендації, щоби люди могли дотримуватися відповідних заходів захисту від COVID-19".
Ідея цільового блокування обговорювалася з самого початку з тих пір, як в березні було оголошено пандемію.
|Захист всього 5% найбільш вразливої групи населення в країні від коронавірусу допоможе зменшити смертність від COVID-19 на 75%. Фото Wavebreakmedia/Depositphotos
Професор епідеміології інфекційних захворювань Единбурського університету Марк Вулхаус, який не брав участі в дослідженні, каже: "Це неймовірний результат, якщо на 5% осіб з найбільшої групи ризику, припадає 75% смертей.
Для нас це означає, що тепер ми можемо наперед визначити цих найбільш вразливих людей, для яких ризик захворіти більший в 50 раз, аніж іншим 95%.
Цей результат підтверджує концепцію цільового блокування, якщо знайти способи захисту цих 5%, наприклад, регулярне тестування їх найближчих контактів, тоді це б суттєво полегшило роботу для системи охорони здоров'я в цілому".
Від самого початку пандемії найвразливішими до коронавірусної інфекції вважаються літні люди.
Ще у березні 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляла, що підвищений рівень смертності від захворювання притаманний віковій категорії вище 50 років – 1,3%.
При цьому летальність у людей віком старше 80 років сягає вже 15%.
Саме цих людей закликали перебувати в тотальній самоізоляції.
Нагадаємо, у четвер, 22 жовтня, в Україні зафіксували новий антирекорд – 7 тисяч громадян за останню добу отримали позитивний результат тесту на коронавірус.
По всьому світу число хворих перевищує вже 40 мільйонів. Вчені продовжують працювати над механізмами зменшення поширення COVID-19.
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