3/4 українців вже дістали перешкоди в інфраструктурі міста – опитування

77% українців вважають актуальним вирішення питань безбар'єрності в Україні, 56% оцінюють рівень інклюзії в Україні як низький або дуже низький.
Про це свідчать результати опитування міжнародного інституту соціології на замовлення Офісу президента, яке опублікувало "Інтерфакс-Україна".
- 64% українців вважають, що найбільше стикаються з бар'єрами в суспільстві бездомні, 58% – вважають, що це люди з інвалідністю,
- 57% – колишні ув'язнені,
- 47% – люди віком 55 років і старше,
- 34% – люди, у яких є особливі риси в зовнішності або поведінці,
- 21% – представники ЛГБТ-спільноти.
65% опитаних вважають, що інфраструктура їхнього населеного пункту в основному або повністю не задовольняє потреби всіх категорій населення, а 26% вважають, що ця інфраструктура в цілому або повністю задовольняє потреби всіх.
|Три четверті українців вже дістали перешкоди на вулицях. Фото: depositphotos
58% населення вважають, що протягом останніх 2-3 років ніяких змін в питаннях інфраструктури не відбулося, 18% респондентів побачили поліпшення, а 12% побачили погіршення ситуації.
Основними бар'єрами інфраструктури, на думку українців, є:
- відсутність зручних маршрутів для маломобільних груп населення,
- 40% вважають, що ця проблема є в їхньому населеному пункті,
- бюрократія (40%),
- відсутність з'їздів і пандусів (37,5%),
- відсутність громадських туалетів (35%),
- нерозуміння потреб людей з інвалідністю та маломобільних груп (34%),
- відсутність у населення культури / знань поводження з людьми з інвалідністю (31,5%), упереджене ставлення з боку обслуговуючих професій - 23,4%,
- транспортні бар'єри: пересування по місту – 21,7%.
Тільки 27% респондентів вважають, що сфера освіти частково або повністю задовольняє потреби вразливих груп населення, 45% вважають, що в основному або повністю, не задовольняє, 28,5% не визначилися з цього питання.
74% українців вважають актуальним питання приведення навчальних закладів/сфери освіти населеного пункту у відповідність з принципами безбар'єрності.
У сфері освіти найбільш поширеними проблемами є упереджене ставлення до дітей з особливими освітніми потребами з боку інших дітей:
- 24% вважають, що існує упереджене ставлення до дітей з особливими освітніми потребами з боку інших дітей
- 22% відсутність в навчальних закладах пандусів, ліфтів і т.д,
- 20% труднощі поєднання спеціальних програм для навчання дітей з порушеннями зору, слуху і т.д. з програмами навчання дітей без таких проблем,
- 20%упереджене ставлення з боку батьків інших дітей.
Хто повинен займатися безбар'єрністю ?
78% українців вважає, що саме місцеві органи влади в першу чергу повинні займатися вирішенням питань безбар 'єрності,
15% вважають, що це повинен робити бізнес.
66% українців вважають, що саме державні органи влади в першу чергу повинні займатися вирішенням питань безбар'єрності, а 8% пропонують активно долучати до процесу громадські організації та громадян.
В рамках дослідження було опитано 1809 респондентів методом face-to-face інтерв'ю з використанням планшетів по всій Україні, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської області, і АР Крим.
Додатково було опитано 360 осіб, серед яких люди з інвалідністю, батьки дітей з інвалідністю, вагітні, матері з колясками.
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