3/4 українців вже дістали перешкоди в інфраструктурі міста – опитування

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
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26 листопада 2020

77% українців вважають актуальним вирішення питань безбар'єрності в Україні, 56% оцінюють рівень інклюзії в Україні як низький або дуже низький. 

Про це свідчать результати опитування міжнародного інституту соціології на замовлення Офісу президента, яке опублікувало "Інтерфакс-Україна". 

  • 64% українців вважають, що найбільше стикаються з бар'єрами в суспільстві бездомні, 58% – вважають, що це люди з інвалідністю,
  • 57% – колишні ув'язнені, 
  • 47% – люди віком 55 років і старше, 
  • 34% – люди, у яких є особливі риси в зовнішності або поведінці,
  • 21% – представники ЛГБТ-спільноти.

65% опитаних вважають, що інфраструктура їхнього населеного пункту в основному або повністю не задовольняє потреби всіх категорій населення, а 26% вважають, що ця інфраструктура в цілому або повністю задовольняє потреби всіх.

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 Три четверті українців вже дістали перешкоди на вулицях. Фото: depositphotos 

58% населення вважають, що протягом останніх 2-3 років ніяких змін в питаннях інфраструктури не відбулося, 18% респондентів побачили поліпшення, а 12% побачили погіршення ситуації.

Основними бар'єрами інфраструктури, на думку українців, є:

  • відсутність зручних маршрутів для маломобільних груп населення, 
  • 40% вважають, що ця проблема є в їхньому населеному пункті, 
  • бюрократія (40%), 
  • відсутність з'їздів і пандусів (37,5%),
  • відсутність громадських туалетів (35%), 
  • нерозуміння потреб людей з інвалідністю та маломобільних груп (34%), 
  • відсутність у населення культури / знань поводження з людьми з інвалідністю (31,5%), упереджене ставлення з боку обслуговуючих професій - 23,4%, 
  • транспортні бар'єри: пересування по місту – 21,7%.

Тільки 27% респондентів вважають, що сфера освіти частково або повністю задовольняє потреби вразливих груп населення, 45% вважають, що в основному або повністю, не задовольняє, 28,5% не визначилися з цього питання.

74% українців вважають актуальним питання приведення навчальних закладів/сфери освіти населеного пункту у відповідність з принципами безбар'єрності.

У сфері освіти найбільш поширеними проблемами є упереджене ставлення до дітей з особливими освітніми потребами з боку інших дітей:

  • 24% вважають, що існує упереджене ставлення до дітей з особливими освітніми потребами з боку інших дітей
  • 22% відсутність в навчальних закладах пандусів, ліфтів і т.д, 
  • 20% труднощі поєднання спеціальних програм для навчання дітей з порушеннями зору, слуху і т.д. з програмами навчання дітей без таких проблем, 
  • 20%упереджене ставлення з боку батьків інших дітей.

Хто повинен займатися безбар'єрністю ? 

78% українців вважає, що саме місцеві органи влади в першу чергу повинні займатися вирішенням питань безбар 'єрності,

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15% вважають, що це повинен робити бізнес. 

66% українців вважають, що саме державні органи влади в першу чергу повинні займатися вирішенням питань безбар'єрності, а 8% пропонують активно долучати до процесу громадські організації та громадян.

В рамках дослідження було опитано 1809 респондентів методом face-to-face інтерв'ю з використанням планшетів по всій Україні, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської області, і АР Крим. 

Додатково було опитано 360 осіб, серед яких люди з інвалідністю, батьки дітей з інвалідністю, вагітні, матері з колясками.

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