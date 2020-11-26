3/4 українців вже дістали перешкоди в інфраструктурі міста – опитування

77% українців вважають актуальним вирішення питань безбар'єрності в Україні, 56% оцінюють рівень інклюзії в Україні як низький або дуже низький.

Про це свідчать результати опитування міжнародного інституту соціології на замовлення Офісу президента, яке опублікувало "Інтерфакс-Україна".

64% українців вважають, що найбільше стикаються з бар'єрами в суспільстві бездомні, 58% – вважають, що це люди з інвалідністю,

57% – колишні ув'язнені,

47% – люди віком 55 років і старше,

34% – люди, у яких є особливі риси в зовнішності або поведінці,

21% – представники ЛГБТ-спільноти.

65% опитаних вважають, що інфраструктура їхнього населеного пункту в основному або повністю не задовольняє потреби всіх категорій населення, а 26% вважають, що ця інфраструктура в цілому або повністю задовольняє потреби всіх.

Три четверті українців вже дістали перешкоди на вулицях. Фото: depositphotos

58% населення вважають, що протягом останніх 2-3 років ніяких змін в питаннях інфраструктури не відбулося, 18% респондентів побачили поліпшення, а 12% побачили погіршення ситуації.

Основними бар'єрами інфраструктури, на думку українців, є:

відсутність зручних маршрутів для маломобільних груп населення,

40% вважають, що ця проблема є в їхньому населеному пункті,

бюрократія (40%),

відсутність з'їздів і пандусів (37,5%),

відсутність громадських туалетів (35%),

нерозуміння потреб людей з інвалідністю та маломобільних груп (34%),

відсутність у населення культури / знань поводження з людьми з інвалідністю (31,5%), упереджене ставлення з боку обслуговуючих професій - 23,4%,

транспортні бар'єри: пересування по місту – 21,7%.

Тільки 27% респондентів вважають, що сфера освіти частково або повністю задовольняє потреби вразливих груп населення, 45% вважають, що в основному або повністю, не задовольняє, 28,5% не визначилися з цього питання.

74% українців вважають актуальним питання приведення навчальних закладів/сфери освіти населеного пункту у відповідність з принципами безбар'єрності.

У сфері освіти найбільш поширеними проблемами є упереджене ставлення до дітей з особливими освітніми потребами з боку інших дітей:

24% вважають, що існує упереджене ставлення до дітей з особливими освітніми потребами з боку інших дітей

22% відсутність в навчальних закладах пандусів, ліфтів і т.д,

20% труднощі поєднання спеціальних програм для навчання дітей з порушеннями зору, слуху і т.д. з програмами навчання дітей без таких проблем,

20%упереджене ставлення з боку батьків інших дітей.

Хто повинен займатися безбар ' єрністю ?

78% українців вважає, що саме місцеві органи влади в першу чергу повинні займатися вирішенням питань безбар 'єрності,

15% вважають, що це повинен робити бізнес.

66% українців вважають, що саме державні органи влади в першу чергу повинні займатися вирішенням питань безбар'єрності, а 8% пропонують активно долучати до процесу громадські організації та громадян.

В рамках дослідження було опитано 1809 респондентів методом face-to-face інтерв'ю з використанням планшетів по всій Україні, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської області, і АР Крим.

Додатково було опитано 360 осіб, серед яких люди з інвалідністю, батьки дітей з інвалідністю, вагітні, матері з колясками.

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