Фітнес для психічного здоров’я: пройдіть ТЕСТ і перевірте, наскільки ви стресостійкі

Кожні мої вихідні не схожі на інші. Я відпочиваю, відкриваю для себе нові види діяльності, подорожую чи займаюся спортом, а ще прибираю вдома, готую їсти, допомагаю партнерові/партнерці. Вихідні – це час для відпочинку як фізичного, так і емоційного. Тож саме на вихідних бажано присвячувати час собі, робити дійсно те, що хочеться, спілкуватися з рідними та друзями, відкривати для себе нові активності та місця. Це перемикає ваш мозок від рутинних справ, і ваш стан і продуктивність буде покращуватися. На вихідних мені потрібно займатися особистими проєктами, адже я здобуваю нову професію або підробляю на фрілансі. Проте, я дозволяю влаштувати собі вихідний день посеред тижня, а при нагоді вирватися у тривалу відпустку. Вихідні – це час для відпочинку як фізичного, так і емоційного. Тож саме на вихідних бажано присвячувати час собі, робити дійсно те, що хочеться, спілкуватися з рідними та друзями, відкривати для себе нові активності та місця. Це перемикає ваш мозок від рутинних справ, і ваш стан і продуктивність буде покращуватися. Я не люблю вихідні та відпочивати. Робота – це мій драйв і тільки вона дає мені сповна відчувати смак життя. Вихідні – це час для відпочинку як фізичного, так і емоційного. Тож саме на вихідних бажано присвячувати час собі, робити дійсно те, що хочеться, спілкуватися з рідними та друзями, відкривати для себе нові активності та місця. Це перемикає ваш мозок від рутинних справ, і ваш стан і продуктивність буде покращуватися. Я – диванна картоплина. Коли настають вихідні, лежу із котом чи собакою та дивлюся комедійні шоу по телевізору або на YouTube. Вихідні – це час для відпочинку як фізичного, так і емоційного. Тож саме на вихідних бажано присвячувати час собі, робити дійсно те, що хочеться, спілкуватися з рідними та друзями, відкривати для себе нові активності та місця. Це перемикає ваш мозок від рутинних справ, і ваш стан і продуктивність буде покращуватися.