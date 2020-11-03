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Тест

Фітнес для психічного здоров’я: пройдіть ТЕСТ і перевірте, наскільки ви стресостійкі

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3 листопада 2020

ОНОВЛЕНО 19.02.2022

Ми не можемо захистити себе від стресових подій, втрат, стихійних лих, складної ситуації у світі та країні. 

Але робити невеликі кроки для поліпшення психологічної витривалості щодня, щотижня та щомісяця під силу кожному.

Фітнес для психічного здоров’я – це набір звичок та технік, які спрямовані на підтримання гарного психічного здоров’я та роботу з виснажливими переживаннями.

"Українська правда. Життя" пропонує вам пройти тест, який ми підготували разом із проєктом "Психічне здоров’я для України" та психотерапевткою Оксаною Королович, щоб ви змогли дізнатися наскільки психічно готові до труднощів, а також опанувати нові техніки самодопомоги.

Цей тест адресований людям, які не мають діагностованих психічних розладів.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!

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Які звички, що стосуються сну, вам найбільш властиві?

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Біля екрану (гаджетів, телевізора) у вільний від роботи час я проводжу:

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За яким з цих приблизних сценаріїв проходять ваші вихідні:

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Як ви зазвичай харчуєтеся?

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Скільки місця в житті ви відводите для ніжності із партером/-кою?

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Що ви робите після пробудження зранку:

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Якщо з вами сталася стресова ситуація, наприклад, ваша новоспечена тіндер-пара не прийшла на зустріч:

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Що ви зробите, якщо відчуєте, що надто втомилися контролювати процеси, пов’язані з фінансами, самореалізацією чи особистим життям?

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Скільки разів на рік ви берете відпустку тривалістю 7 днів і більше?

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Як часто ви практикуєте посиденьки з друзями?

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Якщо ви сильно посварилися з близькою людиною (мамою, татом, партнером, другом), що ви зробите:

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