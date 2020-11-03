Фітнес для психічного здоров’я: пройдіть ТЕСТ і перевірте, наскільки ви стресостійкі

ОНОВЛЕНО 19.02.2022
Ми не можемо захистити себе від стресових подій, втрат, стихійних лих, складної ситуації у світі та країні.
Але робити невеликі кроки для поліпшення психологічної витривалості щодня, щотижня та щомісяця під силу кожному.
Фітнес для психічного здоров’я – це набір звичок та технік, які спрямовані на підтримання гарного психічного здоров’я та роботу з виснажливими переживаннями.
"Українська правда. Життя" пропонує вам пройти тест, який ми підготували разом із проєктом "Психічне здоров’я для України" та психотерапевткою Оксаною Королович, щоб ви змогли дізнатися наскільки психічно готові до труднощів, а також опанувати нові техніки самодопомоги.
Цей тест адресований людям, які не мають діагностованих психічних розладів.
Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз, обов'язково зверніться до лікаря!