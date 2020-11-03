Фітнес для психічного здоров’я: пройдіть ТЕСТ і перевірте, наскільки ви стресостійкі

Ми не можемо убезпечити себе від стресових подій, втрат, стихійних лих, складної ситуації у світі та країні, зокрема, з COVID-19.
Але робити невеликі кроки для поліпшення психологічної витривалості щодня, щотижня та щомісяця під силу кожному.
Фітнес для психічного здоров’я – це набір звичок та технік, які спрямовані на підтримання гарного психічного здоров’я та роботу з виснажливими переживаннями.
"Українська правда. Життя" пропонує вам пройти тест, який ми підготували разом із проєктом "Психічне здоров’я для України" та психотерапевткою Оксаною Королович, щоб ви змогли дізнатися наскільки психічно готові до складнощів, а також опанувати нові техніки самодопомоги.
Цей тест адресований людям, які не мають діагностованих психічних розладів.
Які звички, що стосуються сну, вам найбільш властиві?
За яким з цих приблизних сценаріїв проходять ваші вихідні:
Як ви зазвичай харчуєтеся?
Скільки місця в житті ви відводите для ніжності із партером/-кою?
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Що ви робите після пробудження зранку:
Якщо з вами сталася стресова ситуація, наприклад, ваша новоспечена тіндер-пара не прийшла на зустріч:
Що ви зробите, якщо відчуєте, що надто втомилися контролювати процеси, пов’язані з фінансами, самореалізацією чи особистим життям?
Скільки разів на рік ви берете відпустку тривалістю 7 днів і більше?
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Як часто ви практикуєте посиденьки з друзями?
Якщо ви сильно посварилися з близькою людиною (мамою, татом, партнером, другом), що ви зробите:
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