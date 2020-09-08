52 поради від психолога, як батьки школярів можуть впоратися зі стресом

ОНОВЛЕНО 01.09.2021

Новий навчальний рік став стресовим періодом не лише для школярів, а й їхніх батьків та вчителів.

Дорослі теж можуть відчувати стрес, роздратування та апатію.

Щоб допомогти впоратися з емоційними проблемами та відновити ресурси, дитячий фонд ЮНІСЕФ та ГО "Смарт освіта" підготували для батьків та вчителів прості щоденні рекомендації.

Над створенням порад працювали дитяча та сімейна психологиня Світлана Ройз та ілюстраторка Альона Ястремська, повідомляють в "Новій українській школі".

Дорослі теж можуть відчувати стрес, роздратування та апатію. Фото pikselstock/Depositphotos

"Це проєкт для вчителів, батьків, для всіх, кому це буде важливо – зокрема, для профілактики вигорання.

Він дуже простий у виконанні, але, не зважаючи на гадану простоту, – глибокий і багатогранний.

Я описала прості практики уважності, які допомагають нам повернути контакт із собою, сфокусуватися на внутрішньому просторі, оживити наше сприйняття", – розповідає психологиня Світлана Ройз.

Експерти запевняють, що 2-3 хвилини таких практик на день принесуть позитивний результат.

1. Медитуйте під час ходи

2. Насолодіться чашкою гарячого напою

3. Позіхніть в задоволення

4. Поаплодуйте собі

5. Будьте щедрими на обійми

6. Помилуйтеся пейзажем за вікном

7. Будьте вдячними

8. Заплющуйте очі на кілька секунд

Цією практикою ви "перемикаєте канал" сприйняття.

За сприйняття вербальних і невербальних сигналів відповідають різні ділянки мозку. Коли "вимикається" зоровий канал, активізуються, буквально — "прочищаються" — інші.

Ця практика — як маленька медитація. Вона може стати не тільки внеском для підсилення концентрації уваги, а й подарувати відкриття.

9. Подумайте про друзів

Стосунки — це те, без чого людина як соціальна істота не може почуватись комфортно.

Кожен із нас потребує й здатен прийняти певну кількість контактів. Ця кількість для кожного різна.

Знання про те, що є люди, яким ми довіряємо, до яких можемо звернутися по допомогу, які викликають у нас відчуття тепла й радості, — створює наш внутрішній фон безпеки й довіри до життя. Це важливо, особливо — у напружені часи.

10. Зробіть щось приємне для інших

"Канал стосунків" — одне із джерел наших ресурсів. Стосунки дають відчуття безпеки і "спільності".

Цей канал поповнюється, не тільки коли ми приймаємо увагу й турботу від інших, але й віддаючи її.

11. Дві години не заходьте в соцмережі

12. Дозвольте собі іноді побути дитиною

13. Виділіть кілька хвилин на спорт

14. Намалюйте кольоровою ручкою маленького котика на зап'ясті. У моменти втрати рівноваги дивіться на нього.

15. Додайте у страву улюблених спецій, або просто насолодіться їхнім ароматом

16. Не забувайте про вдячність самому собі та турботу про себе.

17. Займіться прибиранням.

18. Зверніться до себе пестливим іменем.

19. Згадайте ритм улюбленої мелодії.

20. Сконцентруйте увагу за допомогою медитації.

21. Усміхніться перехожому.

22. З'їжте щось смачненьке.

23. Потанцюйте кілька хвилин.

24. Увімкніть зоровий канал.

25. Тренуйте ріновагу.

26. Щогодини робіть перерви.

27. Придумайте для себе яскраву деталь одягу.

28. Скажіть "Я тебе люблю".

29. Дозвольте собі попустувати.

30. Медитуйте, дивлячись на небо.

31. Візьміть подушку й уявіть, що вона - перина.

32. Поцікавтеся, про що мріють близькі

33. Посмійтеся вголос.

34. Уявіть, що ви маєте чарівні сили.

35. Пригадайте вірш з дитинства.

36. Сидяи у ванні або миючи руки, зробіть фонтанчик із води.

37. Напишіть кілька слів на папері, зробіть з нього літачок і запустіть співробітникові або дитині на стіл.

38. Не зациклюйтеся на тривожних думках.

39. Постійте босоніж.

40. Похваліть себе.

41. Сфокусуйте увагу на диханні.

42. Намалюйте своє ім'я у повітрі.

43. Не соромтеся "посьорбати".

44. Запустіть сонячного зайчика.

45. Подаруйте собі посмішку.

46. Розвивайте моторику рук.

47. Займайтеся дихальною медитацією.

48. Читайте біографії.

49. Не бійтеся викидати непотрібні речі.

50. Насолоджуйтеся тишею.

51. Шукайте відповіді на нестандартні питання.

52. Пограйте у спортивні ігри паперовим м'ячем.

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