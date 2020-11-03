Верховна Рада дозволила змінювати по батькові

В Україні можна буде змінювати по батькові з 14 років.

Відповідний законопроект №2450 ухвалила Верховна рада.

"За" проголосували 259 нардепів.

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На сьогодні законодавство України відносно вільно дозволяє фізичній особі змінювати ім’я або прізвище.

Однак, на відміну від можливості змінити власне ім’я та прізвище, законодавство не передбачало право змінювати на власний розсуд своє по батькові, йдеться у пояснювальній записці законопроєкту.

Фото: ia__64/Depositphotos

Хто і як може змінити по батькові:

від 16 років людина має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім'я, та (або) по батькові.

людина від 14 років має право змінити своє прізвище та (або) власне ім'я, та (або) по батькові за згодою батьків.

якщо над людиною, яка досягла 14років, встановлено піклування, зміна прізвища та (або) власного імені, та (або) по батькові такої особи можлива за згодою піклувальника.

той, хто досяг 14 років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім'я, та (або) по батькові за згодою одного з батьків, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав стосовно цієї дитини тощо.

Якщо хтось із батьків заперечує щодо зміни по батькові дитини, спір може вирішувати орган опіки та піклування або суд.

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