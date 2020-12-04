Українські композитори створять першу сучасну концертну увертюру: чому це важливо

Увертюра – це інструментальний вступ до театрального спектаклю чи опери, а також увертюрою починаються усі важливі урочисті події.

В Україні урочистості, навіть за участі найвищих осіб держави починаються з увертюри до опери "Тарас Бульба" Миколи Лисенка.

Це прекрасний музичний твір, однак створений ще у 1890 році, а став відомим в 1955 році.

До 30-ї річниці Незалежності України Національний симфонічний оркестр України разом з благодійним фондом "Відкрита музика міста" оголошують конкурс на написання увертюри, яку потім зможе виконати і записати Національний симфонічний оркестр України під керівництвом народного артиста Володимира Сіренка.

Композицію переможця конкурсу виконають на концерті 24 серпня 2021 року

"Роботи конкурсантів оцінюватиме почесне журі, до складу якого входять найавторитетніші музиканти країни на чолі із видатним композитором Євгеном Станковичем.



Зокрема, серед членів журі художній керівник та головний диригент національного симфонічного оркестру України Володимир Сіренко, головний диригент Національної опери України Микола Дядюра, генеральний директор Національного симфонічного оркестру України Олександр Горностай та художній керівник та головний диригент ансамблю солістів "Київська камерата" Валерій Матюхін", – анонсують організатори конкурсу.

Три найкращі українські композитори отримають:

І місце – 100 тисяч гривень;

ІІ місце – 75 тисяч гривень;

ІІІ місце – 50 тисяч гривень.

Часові рамки реєстрації на конкурс: листопад 2020 року по 4 квітня 2021-го.

Увертюра переможця буде виконана Національним симфонічним оркестром України на концерті на честь 30-ї Незалежності України.