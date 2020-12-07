Як розрадити людей в час COVID-19 та стати "телефонним другом"

Приблизно 7 тисяч молодих волонтерів в рамках проєкту "Мій телефонний друг" відгукнулися на заклик підтримати людей, які опинилися на самоті під час пандемії COVID-19.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

Волонтери телефонують людям, які опинилися на самоті або в ізоляції.

"В Україні проживають 2,7 мільйона осіб із інвалідністю та 740 тисяч громадян похилого віку, які проживають одиноко – для них та для багатьох інших категорій населення обмеження контактів та самоізоляція стали справжнім випробуванням", – розповіли у Мінсоцполітики.

Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

Волонтери систематично спілкуються з ними, обговорюють актуальні події та будують дружні стосунки, щоби підопічні почувалися менш самотніми та більш соціалізованими/



"Волонтери допомагають у прямому сенсі змінювати життя окремих людей. Завдяки цьому проєкту люди відчуватимуть близькість та причетність, тож легше переживатимуть кризові періоди.

Вони будуть отримувати правдиву та своєчасну інформацію про те, що відбувається в країні, та з часом розвінчують власні стереотипи (наприклад, що невідомі люди не можуть допомагати безоплатно та безкорисливо)", - розповідають у проєкті.

Щоб знайти "телефонного друга" для себе або знайомої людини, необхідно зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію: 0 800 202 147 (з понеділка до п’ятниці з 12:00 до 20:00).

Як стати волонтером?

Треба зареєструватися за посиланням.

Усіх охочих реєструють у єдиній базі.

Протягом дня на пошту має прийти лист з інформацією про наступні кроки.

Пройти короткий онлайн-курс

Наприкінці курсу ви отримаєте пам'ятку волонтера та сертифікат про проходження курсу.

Обрати свого телефонного друга чи подругу

Кожен волонтер має можливість власноруч обрати свого "телефонного друга" чи друзів.

Щотижня спілкуватися зі своїм "телефонним другом".

"Ми очікуємо, що ти будеш спілкуватись зі своїми телефонними друзями як мінімум двічі на тиждень по 15 хвилин (хоча з нашого досвіду знаємо, що волонтери спілкуються значно частіше або триваліше).

Ми допоможемо тобі бути в курсі останніх новин та знайти теми для обговорення", - розповідають організатори проєкту.

Вас також може зацікавити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя