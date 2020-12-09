Адаптація в дитячому садку впливає на успіх в старших класах і навіть на вагу – дослідження

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
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9 грудня 2020

Рання готовність до дитячого садка може призвести до більш високих оцінок в школі, зменшенню відставання в навчанні та навіть впливає на якість здоров'я і спосіб життя. 

До таких висновків дійшли канадські дослідники і опублікували їх в офіційному журналі  Американській академії педіатрії. 

Дослідження навіть припускає, що успіх дитини в садку може допомогти суспільству в скороченні безробіття, вживанні психоактивних речовин і злочинної поведінки. 

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Науковці проаналізували ступінь залучення 966 канадських дітей, віком від 5 до 17 років. 

Вчені аналізували: академічні оцінки, соціалізацію в школі, тривогу, чутливість, вживання психоактивних речовин, фізичну активність, а також ріст і вагу. 

 Адаптація в садку впливає на успіх в школі. Фото: depositphotos

"Коли ми дорослі, наші звички і розпорядок дня закріплюється у нашому мозку, і дуже складно щось змінити", каже Ілан Шапіро, спеціаліст Американської академії педіатрії. 

За висновками дослідників, якщо в садку дитина проявляє математичні навики, то це сприятиме покращенню її оцінок в середній школі. 

Крім того, за розвитком словникового запасу в садку можна передбачити більш низьку тривожну чутливість. 

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Участь в колективі в дитячому садку давала канадським дітям кращі оцінки в школі, зменшення рівня відсіювання, менший ризик споживання психоактивних речовин і більшу залученість до фізичної активності. 

Зайнятість в дитячому садку також була пов'язана з 65% зниження вірогідності того, що дитина набере зайву вагу до 17 років. 

"Рання готовність в дитинстві передбачає захисну перевагу у випадку настання дорослого життя", пишуть дослідники

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