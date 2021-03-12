У київському метро з’явилася карта "перших побачень"

Усі найпопулярніші місця побачень у Києві пов’язані із метро.

Найчастіше зустрічі призначають на Контрактовій площі, Арсенальній, Хрещатику, Льва Толстого та Золотих Воротах.

Це з’ясувала команда дослідників, яка за 2 місяці зібрала понад 500 історій та відмітила на інтерактивній мапі популярні місця побачень, повідомляють у столичному метрополітені.

"Метро одразу почало виділятись на карті, як місце зустрічі і прощання для перших побачень.

Ми з командою зачитувались і тішились історіям про години розмов або поцілунки на станціях.

Утім кияни нас здивували і на мапі позначені і неочікувані місця, наприклад, Дарницьке кладовище, де одна пара їла мівіну", – розповіла координаторка команди Анна Кириченко.

Скріншот мапи побачень

Дослідники визначили, що найпопулярніший кластер побачень в Києві — це Поділ. Там побачення починаються з метро Контрактова площа.

Також зустрічі призначають біля пам’ятників Сковороді чи Сагайдачного.

Другий за популярністю кластер для побачень – це Золоті ворота. Їх вважають зручним місцем для зустрічі, оскільки вихід з метро веде одразу у сквер, який відгороджений від машин.

На думку респондентів, Золоті не такі попсові як Хрещатик, хоча не менш впізнавані.

"Я домовився зустрітись з нею на Золотих воротах. Я тоді ще нічого не знав про Київ, а вона була з Києва. І я подумав, де зустрітись.

Центр, центр, о Золоті ворота, всьо. Це на мою думку, того незнаючого нічого про Київ, було таке центральне місце, де можна зустрітись парою. Я подумав там ще немає машин, скверик цей прікольно відкривається. Всьо там і зустрінемось", – розповів учасник опитування.

Про історії побачень та особливості кожного місця тепер можна буде прочитати на станціях метро "Контрактова площа", "Арсенальна", "Хрещатику", "Льва Толстого" та "Золоті Ворота". Відповідні постери на станціях метро мають розмістити до 11 травня.

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