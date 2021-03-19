Україна піднялась у рейтингу найщасливіших країн 2021 на 13 позицій

Україна посіла 110 місце у рейтингу найщасливіших країн світу за версією World Happiness Report 2021.

Загалом до переліку включено 149 країн.

Очолила цей перелік Фінляндія, згодом йде Данія та Швейцарія.

Варто зауважити, що у порівнянні з торішнім показником, Україна піднялась на 13 позицій.

У 2020 році Україна обіймала в рейтингу 123 сходинку.

Фото gpointstudio/Depositphotos

Під час формування рейтингу враховуються наступні показники:

ВВП на душу населення;

соціальна підтримка;

очікувана тривалість життя;

щирість людей;

сприйняття корупції.

Фінляндія очолює цей рейтинг вчетверте поспіль.

У ТОП-10 найщасливіших країн також увійшли Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Люксембург, Нова Зеландія та Австрія.

Найнижчий індекс щастя у Республіки Руанда, Зімбабве та Афганістану.

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