Україна піднялась у рейтингу найщасливіших країн 2021 на 13 позицій

Дарія Поперечна УП.Життя
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19 березня 2021

Україна посіла 110 місце у рейтингу найщасливіших країн світу за версією World Happiness Report 2021.

Загалом до переліку включено 149 країн. 

Очолила цей перелік Фінляндія, згодом йде Данія та Швейцарія.

Варто зауважити, що у порівнянні з торішнім показником, Україна піднялась на 13 позицій. 

У 2020 році Україна обіймала в рейтингу 123 сходинку. 

 Фото gpointstudio/Depositphotos

Під час формування рейтингу враховуються наступні показники: 

  • ВВП на душу населення;
  • соціальна підтримка;
  • очікувана тривалість життя;
  • щирість людей;
  • сприйняття корупції.

Фінляндія очолює цей рейтинг вчетверте поспіль. 

У ТОП-10 найщасливіших країн також увійшли Ісландія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Люксембург, Нова Зеландія та Австрія.

Найнижчий індекс щастя у Республіки Руанда, Зімбабве та Афганістану.

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